L’arrivo della bella stagione, delle giornate soleggiate e di un clima più caldo, sono tutti fattori che invogliano le persone a cimentarsi in una delle attività che non passa mai di moda. Stiamo parlando dei viaggi. Viaggiare infatti è da sempre un qualcosa che piace alle persone, siano essi un ritorno in posti già visitati dove abbiamo creato dei fantastici ricordi, oppure nuove mete avvolte dal mistero e tutte da scoprire.

Se con il tempo non è passata la voglia di viaggiare, sicuramente è cambiato il modo di farlo. Infatti al giorno d’oggi grazie anche all’avanzare della tecnologia, i viaggiatori hanno a loro disposizione tutta una serie di accessori, periferiche e applicazioni che, oltre a facilitare il viaggio e tutte le sue sfaccettature, riescono anche a farli apprezzare molto di più. Parlando proprio di applicazioni per smartphone, ne avremo tantissime utili a far sì che i nostri viaggi siano più semplici e memorabili, da app sistema di prenotazione per ristoranti, a navigatori per non smarrire la strada, ad altre che ci diranno i luoghi più in voga da visitare; insomma c’è un app per ogni sfaccettatura del viaggio.

Oggi ci concentreremo su quali app avere al seguito, visto che basterà solo avere uno smartphone per poterne usufruire. Queste app infatti ci aiutano in tutte le fasi del nostro viaggio, sin dai primi passi di scelta della meta e prenotazione di viaggi e alloggi. Una volta scelta la destinazione, consultabile anche tramite app di viaggi e mete turistiche, ci basterà scaricare quella dell’agenzia di viaggi o del servizio del quale vorremmo usufruire, e inserendo i nostri dati, potremo comodamente prenotare e pagare i biglietti per il nostro viaggio. Queste operazioni possono essere effettuate anche tramite i diversi siti web, consultabili da PC o anche da dispositivi mobile, con l’unica clausola che bisognerà avere anche una connessione internet attiva.

Arrivati a destinazione, una delle applicazioni più importanti da avere sul proprio smartphone sarà quella di navigatore. Questi ultimi negli anni si sono evoluti enormemente, e oltre a permettere di impostare una destinazione da raggiungere e segnare il percorso ottimale per arrivare a destinazione, riescono anche a fornire utilissime indicazioni sulle mete turistiche nelle vicinanze, come musei, parchi e altri siti e luoghi particolari, spesso utilizzati per concerti di star famose e altre tipologie di eventi. Non a caso molti viaggiatori spesso fanno coincidere il proprio viaggio con un concerto del proprio cantante preferito in una determinata zona. Esistono inoltre altre app molto simili a quelle di navigatore, le quali però vengono costantemente aggiornate dagli utenti utilizzatori, che oltre a segnalare quale luogo è meritevole di attenzione in determinate zone, lasciano anche un proprio feedback sulla loro esperienza.

Cibo, ricordi e condivisione

Gli italiani sono un popolo dalla buona anzi buonissima forchetta, specialmente per il fatto che la nostra cucina è una delle migliori (se non la migliore) al mondo. Per questo motivo, quando ci rechiamo in visita in altri luoghi, sia all’interno del nostro territorio nazionale che all’estero, una delle attività preferite è quella di assaporare le specialità culinarie del luogo. Anche in questo fattore ci vengono in aiuto alcune applicazioni, nello specifico quelle che riescono a segnalare tutti i luoghi dove poter sostare per consumare un pasto. In queste applicazioni esiste anche un sistema simile a quello descritto poco sopra, che permette agli utenti che utilizzano l’app di dire la propria, raccontando l’esperienza vissuta durante la sosta, se si sono trovati bene o male sia a livello di qualità del cibo, che come servizio proposto. Esistono anche alcune app che ti permettono di avere sconti se le utilizzi per prenotare nei ristoranti che aderiscono a questa promozione; un ottimo modo per risparmiare qualcosa da parte del consumatore, e di farsi pubblicità per l’esercente.

Quello che rende bello viaggiare è anche il poter creare dei ricordi da tenere sempre con sé, anche se non sempre materialmente. Alla parola ricordo spesso è associata la fotografia, e qui si apre un campo quasi infinito di applicazioni per il fotoritocco, ma anche per riuscire a creare foto di un livello più alto del nostro. Con le tantissime funzionalità di queste applicazioni, sia i neofiti della fotografia che gli esperti, avranno a disposizione strumenti per creare delle foto memorabili da tenere sempre con sé a portata di mano, o meglio dire in questo caso, a portata di smartphone. Ovviamente come va molto di moda, se volessimo condividere i nostri scatti digitali sui social, non dovremo fare altro che utilizzare l’app del social media preferito, caricare la foto e il gioco è fatto.

Queste sono solo alcune app disponibili che ci aiuteranno durante i nostri viaggi, aiutandoci a prenotare il viaggio, l’alloggio, trovare nuovi luoghi da visitare, deliziarci con le specialità del posto e creare ricordi da condividere.