Il bagno non è più la camera di servizio che era un tempo, ma si è trasformato in un vero e proprio luogo di benessere e, come tutti gli altri ambienti di casa, è diventato oggetto dell’interior design e della moda.

Bagni Italiani, azienda storica specializzata nell’arredamento bagno, propone soluzioni ricercate e capaci di rendere il bagno piacevole da usare e vedere.

Quali sono le tendenze bagno del 2022?

Ecco alcune novità che sicuramente vi piaceranno.

Tendenze bagno 2022: largo ai colori

Il bianco resta sempre di moda, ma accanto ai colori neutri o ai legni, spiccano le tonalità vivaci e accese dei mobiletti bagno.

Colori allegri che si adattano perfettamente ai bagni di coloro che desiderano stupire scegliendo arredamenti alla moda, pratici e soprattutto funzionali.

Anche la tradizionale porcellana bianca dei sanitari viene affiancata da quella colorata, in particolare nera opaca, capace di creare forti contrasti e abbinamenti audaci per dare carattere all’ambiente.

Il trend 2022 vede come protagonista il lavabo appoggiato al piano del mobile. Rettangolare o ovale, colorato o neutro è l’elemento che più contraddistingue la moda del momento. Perfetto abbinamento tra legno e ceramica nera nel mobile bagno Freedom by Bagni Italiani (in fotografia).

Tendenze bagno 2022: rivestimenti di grandi dimensioni

Anche se le case diventano sempre più piccole, i rivestimenti dei bagni si ingrandiscono.

Piastrelle di grandi dimensioni tappezzano le pareti, diventando un elemento d’arredo di notevole impatto visivo.

Si prediligono le pietre naturali, i grès che riproducono le venature del legno e i marmi che, con le loro texture sempre attuali, trasformano un bagno comune in un vero e proprio luogo di lusso.

Per i rivestimenti sono di moda i grigi, in tutte le loro sfumature che, abbinati al legno, regalano forti emozioni e risultano veramente eleganti.

Per chi ama i bagni eclettici, tornano le piastrelle mosaico effetto cementine. Tradizionali nell’aspetto, si abbinano perfettamente a soluzioni di arredo bagno moderno per creare contrasti molto eleganti.

PROTECT® è una linea esclusiva di pavimenti e rivestimenti antibatterici di Bagni Italiani ad altissime performance. Le superfici delle ceramiche sono realizzate con Microban®, che assicura protezione antibatterica basata sugli ioni d’argento. L’azione antibatterica del rivestimento combinata con una regolare pulizia, contribuisce a migliorare il livello di igiene, pulizia e durevolezza delle superfici contrastando la crescita dei batteri, cattivi odori e macchie.

E per chi non ama le piastrelle, il bagno si riveste di resine e microcemento, in grado di sopportare perfettamente l’umidità. I colori impazzano anche nelle tappezzerie da bagno.

Tendenze bagno 2022: piatto doccia filo pavimento e colonne doccia

Che il piatto doccia sottile piace da sempre è un dato di fatto, ma quello filo pavimento sta davvero spopolando. Complice anche il fatto che rientra tra le spese previste dal bonus abbattimento barriere architettoniche per l’anno in corso, ma sono davvero tanti coloro che scelgono questa tipologia di installazione.

I piatti doccia bianchi o colorati di Bagni Italiani sono realizzati in materiali innovativi, antiscivolo e antimacchia, che si prestano a dar vita a qualunque soluzione abbiate in mente, anche a docce dalle dimensioni enormi, addirittura costituite da due soffioni per l’acqua.

Poi, per gli amanti del comfort, le colonne doccia regalano piacevoli getti d’acqua massaggianti, che trasformano il momento del bagno in una seduta rigenerante.

Tendenze bagno 2022: i servizi di Bagni Italiani

Se avete intenzione di dare una ventata di freschezza al vostro bagno, questo è il momento giusto! Grazie ai Bonus statali avete la possibilità di ristrutturare il bagno beneficiando dello sconto in fattura del 50%. Un vero e proprio vantaggio che vi consentirà di avere un bagno nuovo a META’ PREZZO! Inoltre l’Azienda si occupa internamente della produzione di tutti i documenti per poter usufruire del Bonus Ristrutturazione e vi dà anche la possibilità di scegliere il pagamento in comode rate mensili.