Tinta per Sopracciglia: cos’è e come si fa | Maybelline

Le sopracciglia sono un elemento essenziale per il nostro sguardo e, nel corso degli anni, hanno cambiato forma e colore, a seconda delle tendenze.

Negli ultimi anni, però, hanno acquisito sempre più importanza e i trattamenti si sono moltiplicati.

Per poter dare più intensità alle sopracciglia, si può optare per la tinta. Ma come funziona e come farla?

Ecco alcuni consigli.

Perché tingere le sopracciglia? (H2)

Quante volte abbiamo desiderato delle sopracciglia diverse, magari più scure o più chiare oppure del nostro stesso colore, ma semplicemente dalla tonalità più definita e profonda?

Tingere le sopracciglia è diventato uno dei trattamenti più utilizzati per tre principali motivi:

Perfeziona il colore delle sopracciglia, rendendole più piene e precise;

È un trattamento che dura per settimane e non c’è bisogno di ritoccarle quotidianamente;

Corregge i difetti, come i piccoli buchini o le zone più rade.

Basteranno pochi minuti per avere delle sopracciglia più piene e delineate, per uno sguardo più acceso e ammaliante.

Come funziona la tinta per le sopracciglia? (H2)

Come per i capelli, se è la prima volta, è consigliabile eseguire la tintura delle sopracciglia da un professionista, in modo da non sbagliare.

Prima di procedere, è importante detergere la zona delle sopracciglia, eliminando tutto il make-up e magari optare per uno scrub, in modo da eliminare il sebo in eccesso e le cellule morte.

Ecco il procedimento per step:

Innanzitutto, occorre proteggere la zona intorno alle sopracciglia, applicando della vaselina, per evitare di macchiare la pelle circostante;

Si applica, poi, la tinta della colorazione scelta, partendo dall’interno, per poi procedere verso le estremità;

Attendere i tempi di posa previsti dal prodotto (solitamente dai cinque ai dieci minuti);

Eliminare la tinta in eccesso con un dischetto di cotone asciutto.

È possibile fare la tinta alle sopracciglia anche a casa, ma bisogna prestare molta attenzione, per non macchiare la pelle e per stendere il colore in maniera uniforme.

Un’alternativa possibile può essere l’henné: si tratta di un metodo di colorazione naturale, che intensifica il colore naturale delle sopracciglia.

Cosa fare dopo il trattamento e quanto dura (H2)

La tinta alle sopracciglia ha una durata media che va dalle due alle quattro settimane. La durata varia a seconda di diversi fattori, come la tipologia della nostra pelle e i prodotti della nostra beauty routine.

Prodotti a base di olio o cremosi, infatti, possono ridurre la permanenza della tinta.

Nelle 24 ore successive al trattamento, non bisogna bagnare le sopracciglia e non bisogna utilizzare detergenti o struccanti.

Nei giorni successivi, è consigliabile proteggerle sempre dai raggi del sole, dal cloro e dal mare.

Come si sceglie la colorazione della tinta per le sopracciglia (H2)

Le sopracciglia incorniciano il nostro sguardo e il loro colore naturale si rifà al nostro incarnato e ai nostri capelli.

È importante non scegliere un colore troppo diverso dal tono di partenza, se vogliamo un look il più naturale possibile.

In linea generale, per poter scegliere il colore perfetto per le nostre sopracciglia, bisogna tenere conto di tre fattori:

Tono della pelle;

Spessore e arcata del sopracciglio;

Gusti personali.

Per poter rendere lo sguardo ancora più intenso, si può optare per un colore più scuro, di un tono o due, ma senza esagerare, per non avere uno stacco troppo netto coi capelli.

Per i capelli chiari, si può provare prima una decolorazione delle sopracciglia, in modo da schiarire e poi trovare la tonalità in linea con la propria chioma.

La tinta per le sopracciglia peel-off (H2)

Per tingere le nostre sopracciglia, Maybelline ha ideato Tattoo Brow Peel Off, la tinta per sopracciglia definite, fino a tre giorni.

La tinta peel-off regala un colore pieno e uniforme alle sopracciglia, delineandole allo stesso tempo. Il colore è a prova di acqua, sudore e sfregamento.

Utilizzarla è semplicissimo, basterà:

Applicare il prodotto in modo uniforme sulle sopracciglia asciutte e struccate, con l’aiuto di un pennellino;

Lasciare in posa per almeno 20 minuti (fino a due ore per una tenuta massima di tre giorni);

Rimuovere delicatamente la pellicola che si sarà formata sulle sopracciglia, partendo dall’interno e tirando delicatamente verso l’esterno.

La tinta per sopracciglia Maybelline è disponibile in cinque colorazioni diverse, per trovare il colore più adatto a te: