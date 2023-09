Toyota: il futuro è sempre più elettrico

Il futuro di Toyota è sempre più incentrato sulla mobilità elettrica; del resto la casa giapponese non nasconde il suo obiettivo di vendere circa 1,5 milioni di auto elettriche entro l’anno 2026 (le stime precedenti erano al ribasso, 1,2 milioni circa di unità); le previsioni poi per il 2030 sono quelle di effettuare vendite che contemplino al 50% veicoli a zero emissioni, considerando Fuel Cell a idrogeno e Full Electric; in quest’ottica, la casa giapponese continua a investire nelle auto elettriche (autovetture basate sulla tecnologia Full Electric).

Per quanto riguarda il segmento Full Electric, esso comprende la gamma Toyota PROACE Electric caratterizzata da diverse proposte van e passenger pensate in particolar modo per le esigenze lavorative (con un’autonomia di circa 330 km), e il primo SUV Toyota 100% elettrico, Toyota bZ4X (con un’autonomia di oltre 410 km).

Quali sono i principali vantaggi delle auto elettriche con tecnologia Full Electric?

I vantaggi insiti nella tecnologia Full Electric che Toyota sta adottando per diversi dei suoi veicoli e sulla quale punterà sempre di più nel prossimo futuro sono numerosi; di seguito i principali:

Zero emissioni : i veicoli con tecnologia FULL ELECTRIC non emettono, durante il loro funzionamento, gas a effetto serra, come per esempio il nocivo biossido di carbonio (CO 2 ) e altri inquinanti atmosferici. Ciò contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e migliora la qualità dell’aria nelle aree urbane.

: i veicoli con tecnologia FULL ELECTRIC non emettono, durante il loro funzionamento, gas a effetto serra, come per esempio il nocivo biossido di carbonio (CO ) e altri inquinanti atmosferici. Ciò contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e migliora la qualità dell’aria nelle aree urbane. Minori costi di gestione : le auto elettriche hanno generalmente un costo di esercizio inferiore rispetto a quelle con motori a combustione interna. Oltre al fatto che l’elettricità è spesso più economica rispetto ai carburanti tradizionali, i veicoli elettrici richiedono minore manutenzione a medio e lungo termine poiché hanno meno parti mobili soggette a usura.

: le auto elettriche hanno generalmente un costo di esercizio inferiore rispetto a quelle con motori a combustione interna. Oltre al fatto che l’elettricità è spesso più economica rispetto ai carburanti tradizionali, i veicoli elettrici richiedono minore manutenzione a medio e lungo termine poiché hanno meno parti mobili soggette a usura. Silenziosità del motore : i motori elettrici sono decisamente più silenziosi dei motori a combustione interna, contribuendo a ridurre in modo significativo l’inquinamento acustico e a rendere l’ambiente urbano sicuramente più vivibile.

: i motori elettrici sono decisamente più silenziosi dei motori a combustione interna, contribuendo a ridurre in modo significativo l’inquinamento acustico e a rendere l’ambiente urbano sicuramente più vivibile. Maggiore efficienza energetica : le auto elettriche sono più efficienti nell’utilizzo dell’energia rispetto ai veicoli a combustione interna. Un’alta percentuale dell’energia fornita alle batterie viene effettivamente utilizzata per muovere il veicolo, mentre nei motori a combustione interna c’è una perdita significativa di energia sotto forma di calore.

: le auto elettriche sono più efficienti nell’utilizzo dell’energia rispetto ai veicoli a combustione interna. Un’alta percentuale dell’energia fornita alle batterie viene effettivamente utilizzata per muovere il veicolo, mentre nei motori a combustione interna c’è una perdita significativa di energia sotto forma di calore. Recupero dell’energia di frenata: molte auto elettriche sono dotate di sistemi di recupero dell’energia di frenata. In sostanza, quando il veicolo frena, l’energia cinetica viene convertita in energia elettrica e immagazzinata nelle batterie, migliorando ulteriormente l’efficienza complessiva.

Minore dipendenza dai combustibili fossili : ovviamente l’adozione di veicoli elettrici riduce la dipendenza dai combustibili fossili, aiutando a diversificare le fonti di energia e a ridurre la vulnerabilità alle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili.

: ovviamente l’adozione di veicoli elettrici riduce la dipendenza dai combustibili fossili, aiutando a diversificare le fonti di energia e a ridurre la vulnerabilità alle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili. Incentivi fiscali e agevolazioni : in molti Paesi, i veicoli elettrici godono di vari incentivi fiscali, agevolazioni o sconti, rendendoli più attraenti per i consumatori.

: in molti Paesi, i veicoli elettrici godono di vari incentivi fiscali, agevolazioni o sconti, rendendoli più attraenti per i consumatori. Tecnologia in evoluzione: con l’avanzare della tecnologia, le prestazioni delle batterie migliorano, aumentando l’autonomia dei veicoli elettrici e riducendo i tempi di ricarica.

Come si ricaricano le auto elettriche Toyota?

La ricarica delle auto elettriche Toyota può essere fatta attraverso tre modalità diverse: