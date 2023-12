Tutto quello che devi sapere per visitare l’Oman: consigli e idee

Hai intenzione di andare in Oman ma ancora non sai molto sulla perla della penisola arabica? Oltre ai famosi paesaggi lunari e alle affascinanti dune del deserto, c’è molto altro da scoprire. L’Oman racchiude tutto: storia, cultura, tradizione e natura. Nelle righe successivi trovi i nostri suggerimenti sulle cose da fare e sui luoghi da visitare un volta arrivato nel paese.

Cosa visitare in Oman?

Il Sultanato rappresenta una delle pietre miliari della cultura araba e anche uno dei luoghi più accoglienti dell’intera regione per via della cultura ibadista che professa apertura e accoglienza nei confronti delle popolazioni straniere. Non puoi perderti il fiore all’occhiello, il deserto di Wahiba Sands, una immensa distesa di sabbia desertica che caratterizza i paesaggi omaniti: in questo luogo dune alte fino a 50 metri si fondono a canyon e oasi offrendo una vista meravigliosa. La natura del deserto è intrisa di magia e mistero offrendo una esperienza unica per i visitatori che intendono immergersi in panorami molto diversi rispetto a quelli europei.

Per godere appieno tutto il fascino della natura, consigliamo una visita anche al deserto di Woodland, distesa di sabbia bianca che da l’impressione di toccare con mano un paesaggio lunare. Non sono poi da escludere visite alle spiagge del paese, molte di queste consentono di osservare un fenomeno unico, le tartarughe marine che nidificano sulle sponde del Sultanato, una specie protetta tra le più rare al mondo.

Attrazioni turistiche da non perdere in Oman

Se i paesaggi e la natura dell’Oman rappresentano la punta di diamante, le strutture storiche e culturali dell’Oman non sono da meno. Durante il tuo prossimo tour non puoi mancare la visita alle seguenti località:

I forti storici di Nakhal, Nizwa e Balha, nate come dimore dell’Iman, poi trasformate in basi militari;

Il souq di Muscat, il mercato storico della capitale che da sempre rappresenta il centro di commercio principale per i cittadini del luogo. Posto perfetto per fare qualche affare e portare a casa souvenir dall’Oman.

Le antiche tombe di Bat, Al-Ayn e Al-Khutm, patrimoni UNESCO e tesori del paese. Siti archeologici dell’Oman risalenti al III millennio a.C.

Attività da svolgere in Oman

Dopo numerose visite ed esplorazioni, magari, vorrai anche rilassarti o svolgere delle attività ricreative immerso tra le meraviglie del paese. In Oman hai molte opzioni tra cui potrai scegliere. Il nostro suggerimento è quello di tenere a menta, durante la visita delle varie attrazioni turistiche, delle opportunità che ti offrono i servizi locali. Ad esempio:

Puoi svolgere un trekking sui Monti Hajar, una delle località più affascinanti da vedere in primavera per via della fioritura della famosa rosa damascena che tinge di rosa l’intera area;

Puoi rilassarti sulle spiagge incontaminate del Musandam, perfette per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni subacquee;

Puoi fare attività adrenaliniche nel deserto: pernottare presso strutture di lusso tra le sabbie di Wahiba Sands, fare dune bashing, cross mountain e molto altro.

Suggerimenti sulla pianificazione del viaggio in Oman

Oltre a conoscere le mete immancabili offerte dal paese, ci sono alcune cose dovresti sapere prima di iniziare con l’intera programmazione delle tappe. Uno dei problemi più evidenti quando si viaggia nel Sultanato è la barriera linguistica e culturale che rende difficoltosa la comunicazione con la popolazione locale. Pur essendo estremamente cordiale, spesso l’inglese non basta per farsi capire. Il nostro suggerimento è quindi quello di affidarti ad un tour operator specializzato che possa proporti delle soluzioni di viaggio in Oman con offerte personalizzate seguendo programmi studiati da esperti, magari con una guida turistica italiana che possa facilitarti l’avventura. In questo modo, hai il vantaggio di scegliere la migliore esperienza possibile evitando numerosi problemi in fase di prenotazione delle strutture e delle attività da svolgere.