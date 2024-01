Verso Sanremo 2024, chi vince tra i tanti big in gara?

Il Festival di Sanremo 2024 si presenta come un autentico “parterre de roi”, giunto quest’anno alla sua 74ª edizione, con Amadeus come sempre grande conduttore, alla sua quinta presentazione e direzione artistica di questa kermesse canora famosa nel mondo. Probabilmente, poiché ha dichiarato che questa sarà l’ultima volta, ha selezionato una rosa di cantanti in gara particolarmente ad effetto, con molti nomi di particolare calibro nel panorama musicale italiano attuale.

Sanremo, gli artisti in gara

È indubbio che, sebbene la qualità del testo e della musica siano cruciali, il nome di chi si esibisce sull’Ariston avrà un certo peso. Artisti del calibro di Annalisa, Negramaro, Il Volo, Mahmood, Loredana Bertè, Angelina Mango, Diodato, solo per citarne alcuni, si esibiranno in Liguria senza un brano di alto livello che possa ambire alla vittoria.

Infine, solo uno tra loro si aggiudicherà il titolo, e navigare tra le scommesse Sanremo è tutt’altro che semplice. Alcune piattaforme specializzate considerano Annalisa, regina dell’estate 2023, la favorita con quota 3.50, seguita da Angelina Mango a 4.50, dal rapper Geolier a 5.25, da Alessandra Amoroso a 6.25 e dalla storica Loredana Bertè a 8.00.

I favoriti e le sorprese

Questa è la top five dei favoriti, ma è lecito aspettarsi brani di qualità anche dai Negramaro (quota 10.00), da Mahmood (quota 15.00), da Il Volo e dal gruppo leader dell’estate The Kolors, entrambi a quota 16.00. Insomma, un vero e proprio gruppo di professionisti di alto livello, che potremmo paragonare a una gara ciclistica in cui fino alle vicinanze del traguardo sono tutti ancora insieme, pronti per lo scatto finale degli ultimi 200 metri.

Di certo, davanti alla televisione, ci sarà l’usuale attesa trepidante per tutte e cinque le serate in programma, dal 6 al 10 febbraio, con tutti in attesa di scoprire, puntata dopo puntata, esibizione dopo esibizione, chi si guadagnerà il titolo di successore di Mengoni, vincitore dell’edizione 2023.