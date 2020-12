Roma, 22 dic – Il nientologo Andrea Scanzi è tornato a fare lo «splendido» in tv, salvo poi essere bacchettato da Massimo Cacciari. Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, «Sua Umiltà» si è mostrato una volta di più megafono del potere, difendendo a spada tratta l’operato del governo giallofucsia e lustrando le natiche a Massimo Galli, anch’egli in collegamento. Riassumendo: con il lockdown natalizio a targhe alterne (giorni rossi e giorni arancioni) Conte è stato pure troppo buono con gli italiani, che dovevano essere rinchiusi per tutto l’arco delle festività. E però c’è un’ombra sinistra che si allunga sul «migliore dei governi possibili»: Matteo Renzi.

«Questo governo non sa dove andare»

«Il governo può cadere tra due settimane per colpa di Renzi», è l’allarme di Sua Umiltà Scanzi. «Se si continua così, il 10 gennaio si apre una crisi di governo. Dentro una pandemia devo sentire Renzi col 2 per cento che detta regole sul governo. Ma dove siamo?», è l’alto lamento del nientologo patentato. È a questo punto che interviene Massimo Cacciari: «Ma non è vero, il governo cade se non ha idee su come affrontare questa situazione». Il filosofo, di fronte a uno Scanzi contrariato, spiega: «Lo fa cadere Renzi, ma dai… Renzi non potrebbe far cadere nulla se il governo ci dicesse come recupera quei 200-250 miliardi che fanno star tranquilli tutti».

Guarda anche: Cacciari sculaccia Scanzi: «Assembramenti ai Navigli? Io c’ero, non dire fesserie» (Video)

Cacciari contro Scanzi

Insomma, nonostante l’apologia filogovernativa di Scanzi, Cacciari sposta l’attenzione dal capro espiatorio Renzi all’incapacità di Conte e della sua maggioranza: «Bisogna pure capire come si affronta dal punto di vista economico e sociale una crisi di questo genere. Tutti i soldi che si annunciano sono tutti debiti che aumentano. Può aumentare all’infinito?», si chiede il filosofo, che poi aggiunge: «Le guerre si vincono se c’è un’idea sul dopo». In questo senso, spiega Cacciari a Scanzi, il leader di Italia viva «non potrebbe far cadere niente. Renzi può fare quello che fa per la debolezza di Pd e M5S, che non sanno cosa fare e come farlo. Se un governo non sa da che parte andare, cade: Renzi o non Renzi».

Vittoria Fiore