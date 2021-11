Roma, 4 nov – Ormai il tema è sdoganato: l’Italia non ha più bisogno delle elezioni. La democrazia? Non serve più. Tra i tanti, a dirlo è stato un mostro sacro del giornalismo italiano, Paolo Mieli. E meno male che ha la fama d’essere un «moderato»… Adesso, però, arriva anche Carlo De Benedetti a rincarare la dose: ospite dell’amica Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, l’editore di Domani ha esplicitamente affermato che Giorgia Meloni non sarà mai presidente del Consiglio perché, anche se le elezioni lo sancissero, comunque l’Unione europea lo impedirebbe.

Il giudizio di De Benedetti sulla Meloni

Da buon vegliardo che si rispetti, ieri sera l’ex padrone del Gruppo l’Espresso era in vena di rivelazioni, quasi senza filtri. Lo show inizia sull’ipotesi del suo arcinemico Silvio Berlusconi al Colle: «Rendo il passaporto e lascio il Paese», è la risposta. Poi Massimo Giannini, anch’egli presente in studio, chiede a De Benedetti di esprimere un giudizio sulla Meloni: «Lei è una leader di destra, non di centrodestra: usiamo i termini corretti. Sul suo elettorato, marcatamente di destra, lei ha una buona capacità di leadership», concede con magnanimità l’editore.

Italia commissariata da Bruxelles

E se diventasse premier? Renderebbe il passaporto anche in quel caso? «No, non rendo il passaporto perché la Meloni non sarà mai presidente del Consiglio», rivela De Benedetti. Che poi spiega: «Siamo in Europa, per fortuna iniziamo a capirlo. Abbiamo pensato all’Europa come a una matrigna, ora invece appare come una madre con abbondanza di latte, iniziamo ad amarla». Il che non è affatto vero, ma tant’è. Giannini, ad ogni modo, lo incalza: e gli italiani la votassero? «No, la Meloni non farà mai il premier, perché l’Europa non ce lo farà mai fare. Siamo un Paese commissariato, assolutamente, lo siamo da 50 anni. Gli italiani votano in base a quella che appare la convenienza». Alla faccia del popolo sovrano…

Vittoria Fiore