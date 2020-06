Roma, 2 giu – Nel giorno della Festa della Repubblica arrivano brutte notizie per la banda Conte. Ben due italiani su tre non hanno fiducia nel governo giallofucsia. Secondo un sondaggio realizzato da Tecnè, infatti, solo il 28,9% degli italiani apprezza l’operato dell’esecutivo, laddove un foltissimo 66,7% è fortemente critico verso la compagine guidata dal presidente del Consiglio. Solo il 4,4% del campione preso in esame non ha indicato una preferenza. Tradotto: due terzi degli italiani hanno di fatto «sfiduciato» il governo di Giuseppi, Pd e M5S.

Le bufale pro Conte della stampa allineata

Vengono così confermati i dati sullo scarso gradimento che riscuote il governo Conte presso gli elettori, soprattutto a causa di una gestione catastrofica dell’emergenza coronavirus, tra chiusure ritardate, soldi che non arrivano e piani di ripresa economica largamente insufficienti. Sono dati, questi, che vanno anche a ricoprire di ridicolo quella stampa mainstream che – falsando i sondaggi – ha parlato per settimane di ampia fiducia degli italiani nel governo Conte. Tentativo francamente penoso di sostenere un esecutivo ormai inviso a un popolo che non ce la fa più.

La Lega risale, il Pd sotto il 20%

Ma anche andando a vedere i sondaggi relativi ai partiti, notiamo una significativa flessione per la principale forza della maggioranza. Secondo l’ultima rilevazione di Swg per il Tg La7, il Partito democratico scende infatti sotto la soglia psicologica del 20%, attestandosi 19,5% e perdendo 0,7 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa. Flessione vissuta anche da Fratelli d’Italia, che con un -0,6% scivola al 13,9%, allontanandosi dal M5S ora al 16%. Sempre male Renzi, con Index Research che ha registrato un sorpasso di Azione di Calenda su Italia viva. Torna a crescere invece la Lega, che sale al 27%, confermandosi con largo distacco il primo partito italiano.

Elena Sempione