Torino, 2 giu – Torturato sadicamente e preso a calci da due ragazzini, come un pallone, finché non è sopraggiunta la morte. Il tutto filmato e postato sui social dagli stessi adolescenti, per potersene vantare coi propri amici e follower. E’ la sorte toccata a un esemplare di riccio che ha avuto la sfortuna di imbattersi in due giovanissimi di Ciriè (Torino). Sarebbe passato tutto sotto silenzio, se solo non avessero avuto l'”ideona” di voler condividere il proprio sadismo con il resto del mondo.

La pubblicazione del video ha provocando una vera e propria bufera social e il materiale è finito dritto nella denuncia ai carabinieri sporta dalla Lida, Lega Italiana dei Diritti dell’Animale, di Ciriè Valli di Lanzo. “E’ stato commesso un atto criminale per una manciata di like sui social“, ha commentato la guardia zoofila della locale Lida Laura Masutti ai microfoni di Tgcom24. “Ho recuperato il riccio preso a calci a Ciriè, naturalmente era morto”, ha scritto nel post su Facebook che accompagnava le immagini dell’accaduto. “Sono profondamente inorridita che dei bambini/ragazzini – ha spiegato – siano nostri concittadini, forse vicini di casa, che vediamo tutti i giorni e che forse abbiamo visto sui passeggini con le loro mamme, apparentemente famiglia per bene. Genitori che crescono dei piccoli mostri senza pietà, senza sentimenti, senza coscienza, senza futuro“, è lo sfogo della donna.