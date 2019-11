Roma, 1° nov – La sinistra globalista, nonostante la sua professione di antirazzismo, ha riscoperto tutti i vantaggi dello schiavismo. L’ideologo e al tempo stesso il banditore dell’operazione è stato di recente lo scrittore Erri De Luca. L’ex Lotta continua, infatti, ci ha tenuto a farci sapere che «in economia la rinuncia all’impiego di manodopera immigrata a basso costo è atto di autolesionismo». Sì, l’ha scritto veramente. In un articolo per Repubblica, Erri De Luca è riuscito nell’impresa di proporre esattamente quello che intendeva denunciare, ossia razzismo.





Erri De Luca schiavista?

Lo scrittore-operaio, infatti, ci spiega che «l’Ungheria è il caso patetico di un governo costretto a obbligare per legge i propri connazionali a oltre quattrocento ore di straordinario all’anno per sopperire al deficit di forza lavoro». E chi è che, secondo Erri De Luca, dovrà sobbarcarsi questi ritmi lavorativi da schiavismo ottocentesco? Ma naturalmente gli immigrati: «Da noi il supplichevole slogan: “Prima gli Italiani!” non riesce a convincere la nostra manodopera a lavorare nei campi a tre euro all’ora da alba a tramonto. La generosa precedenza accordata non è sufficientemente apprezzata. Gli imprenditori agricoli si trovano costretti malvolentieri a impiegare i secondi, i terzi, visto che i primi non si presentano». Insomma, suo malgrado Erri De Luca sta dando ragione ai sovranisti: non è vero che ci sono lavori che gli italiani non voglio più fare, ma ci sono più semplicemente paghe e condizioni di lavoro che gli italiani non vogliono più accettare. Eh, questi italianacci che si ostinano a parlare di diritti sociali, avrà pensato il prode scrittore al caviale.

Il razzismo della sinistra

Per la sinistra, dunque, è possibile sopperire alla forza-lavoro autoctona schiavizzando gli immigrati. Le idee bizzarre (e razziste) di Erri De Luca, del resto, sono state riproposte nientemeno che da Teresa Bellanova, l’attuale ministro dell’Agricoltura, nonché renziana di ferro: «Dobbiamo parlare a quelle aziende che dicono che gli immigrati non sono nostri nemici. Senza gli immigrati le produzioni rimangono nei campi. Al Nord ci chiamano per avere più immigrati», ha detto la Bellanova sfidando il senso del ridicolo.

La cosa bella della sinistra globalista è che ormai non cerca neanche più di nascondere le sue idee più folli. Anzi, ti toglie proprio ogni dubbio. La Grande Sostituzione è roba da complottisti? Nessun problema, ecco che arriva Scalfari a scrivere: «La vera politica dei Paesi europei è quindi d’essere capofila di questo movimento migratorio: ridurre le diseguaglianze, aumentare l’integrazione. Si profila come fenomeno positivo, il meticciato, la tendenza alla nascita di un popolo unico, che ha una ricchezza media, una cultura media, un sangue integrato». L’antirazzismo della sinistra è solo un bluff? Ecco che arrivano Erri De Luca e la Bellanova a certificare il tutto con la marca da bollo. Se non esistessero, dovrebbero proprio inventarli.

Valerio Benedetti