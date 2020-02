Roma, 4 feb – Ieri sera sono stati aperti i lavori di God, Honor, Country: President Ronald Reagan, Pope John Paul II, and the Freedom of Nations, conferenza organizzata a Roma, in via del Corso, a cui hanno preso parte numerose personalità del nazional-conservatorismo occidentale, tra cui Viktor Orbán e Marion Maréchal-Le Pen. Organizzato dalla Edmund Burke Foundation e sponsorizzato, tra gli altri, anche da Nazione Futura, l’evento è stato inaugurato dal discorso di Giorgia Meloni. Con questa mossa, la leader di Fratelli d’Italia si sta sempre più accreditando come la referente italiana dei conservatori statunitensi.

La Meloni è l’astro nascente del nazional-conservatorismo?

Non a caso, la Meloni era già stata inserita dal Times tra i «venti volti che potrebbero plasmare il mondo nel 2020», a testimonianza della crescente attenzione che viene rivolta, anche dall’estero, alla sua ascesa politica. In queste ore, inoltre, la leader di Fratelli d’Italia partirà in direzione Washington per incontrare influenti personalità della politica statunitense.

Ronald Reagan e Giovanni Paolo II

Nel suo intervento (tenuto in inglese), la Meloni ha sottolineato che «la grande sfida della nostra epoca è la difesa delle identità nazionali e dell’esistenza stessa degli Stati come unico strumento di tutela della sovranità e della libertà dei popoli. E il nostro principale nemico è la deriva mondialista di chi reputa l’identità, in ogni sua forma, un male da combattere e agisce per spostare il potere reale dal popolo a entità sovrannazionali guidate da presunte élite illuminate». Poi arriva il tributo alle due figure a cui è dedicato il convegno, Ronald Reagan e papa Giovanni Paolo II: «Giovanni Paolo II, il “Papa patriota”, sapeva perfettamente che le nazioni, l’appartenenza ad un popolo, ad una memoria storica condivisa, erano il “fondamento della libertà di ogni uomo” e non smise mai di dire che “non c’è Europa senza cristianesimo”. Ronald Reagan ha rappresentato più di ogni altro Presidente Usa, l’America del “We the People”; di quel preambolo della Costituzione che fonda la democrazia nazionale dentro il principio della sovranità popolare», ha dichiarato la Meloni.

Tolkien e Scruton

A queste figure care al nazional-conservatorismo, la Meloni ne ha volute aggiungere altre due: «La nostra visione valoriale e di visione del mondo – ha detto – è in realtà una cosa molto semplice come ci raccontava un grande filosofo morto pochi giorni fa, Roger Scruton: “La vera ragione per cui le persone sono conservatrici è che sono attaccate alle cose che amano”. E quello che io considero un altro grande padre del pensiero conservatore, John Ronald Reuel Tolkien, lo spiegava in modo altrettanto chiaro, per bocca di uno dei personaggi del suo Signore degli Anelli: “Non amo la lucente spada per la sua lama tagliente, né il guerriero per la gloria, né la freccia per la sua rapidità: amo solo ciò che difendo”».

Le virtù del nazionalismo

Insomma, la Meloni sembra trovarsi a suo agio nella grande famiglia dei conservatori Usa e di quegli ambienti dell’identitarismo israeliano. Il padrino dell’evento romano, infatti, è il presidente dell’Edmund Burke Foundation, ossia lo storico israeliano Yoram Hazony, autore de Le virtù del nazionalismo, best-seller ora tradotto anche in italiano (una nostra recensione del volume apparirà sul Primato Nazionale di marzo). L’opera di Hazony mira a combattere i princìpi cosmopolitici del globalismo grazie al modello nazional-conservatore dello Stato d’Israele che, nella ricostruzione dell’autore, rappresenta oggi un’entità «scandalosa» nell’Occidente mondialista: al contrario del «culto della colpa» nutrito dalle altre nazioni europee, lo Stato d’Israele fungerebbe da contro-modello che richiama le radici, le identità e l’amor di patria.

Sovranismo e/o conservatorismo

Questa interpretazione dello Stato d’Israele, che può senz’altro essere discussa, è sostanzialmente la stessa che fornì uno dei padri nobili della «destra sociale» italiana, Giano Accame, e rientra perciò a pieno titolo nel bagaglio culturale di Fratelli d’Italia. Ma Accame e altri sarebbero forse più perplessi di fronte alle coordinate liberiste che hanno innervato la politica economica di Ronald Reagan, e che la Meloni sembra aver fatto proprie. La stessa leader di Fratelli d’Italia, del resto, nel suo intervento ha ribadito di puntare su «libertà d’impresa, riduzione delle tasse e della burocrazia, investimenti pubblici in infrastrutture, difesa degli interessi nazionali: è la ricetta con la quale anche il Presidente Trump oggi sta facendo volare l’economia americana ed è quella che vogliamo portare in Italia e in Europa come alternativa alla cieca austerità». Benissimo, ma l’austerità è proprio una di quelle ricette ultra-liberiste che tanto piacciono all’Unione europea e che sarebbero piaciute anche a Reagan e alla Thatcher, se negli anni Ottanta vi fosse stata una recessione economica. Insomma, non si possono tenere insieme il diavolo e l’acqua santa.

Meloni a un bivio?

Per essere ancora più chiari, se i concetti di sovranismo e conservatorismo hanno evidenti punti di contatto, non sono però affatto sovrapponibili. Lo stesso dicasi per il liberalismo, che impregna buona parte dell’ideologia nazional-conservatrice. Il liberalismo è individualista, mentre un corretto sovranismo dovrebbe essere comunitario. Il liberalismo concepisce la società come un aggregato di atomi «desideranti», laddove il sovranismo concepisce la nazione come una comunità di destino. Il liberalismo si fonda sugli animal spirits e la «ricerca della felicità», il sovranismo dovrebbe invece basarsi su solidarietà e mutua assistenza. La lista potrebbe continuare, ma l’antifona sembra chiara. Per chiudere: la Meloni intende aggregarsi al pensiero liberal-conservatore di matrice anglosassone o mira, invece, a portare il sovranismo Oltre Atlantico? Nella risposta a questa domanda, sta molto del destino del sovranismo italiano.

Valerio Benedetti