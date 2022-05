Roma, 20 mag – Da una parte c’è il pensiero unico, che genera la narrazione unica sull’Occidente buono contro la Russia cattiva; dall’altra c’è la realtà, che dice che le cose stanno molto diversamente. Certo, la valutazione di una guerra non si soppesa in base al televoto. Eppure, sondare l’opinione pubblica è sempre interessante, perché ci fa capire lo stato di salute dell’informazione italiana. Che è ovviamente pessimo. Lo rivela il sondaggio diffuso ieri sera a Piazzapulita, da cui emerge che la maggioranza degli italiani non si è bevuta la retorica guerrafondaia sciorinata a reti unificate.

Il sondaggio di Piazzapulita

Tanto per cominciare, Formigli mostra un sondaggio che rileva il gradimento degli italiani nei confronti dell’invio di armi all’Ucraina: quasi la metà degli intervistati si è detta contraria (45,8%), mentre sul fronte del «sì» si è schierato un più modesto 37,7%. Il fronte, insomma, è tutt’altro che compatto. Ma non è finita: gli italiani non gradiscono nemmeno l’operato di Mario Draghi che, volando da Biden, ha riallineato la nazione ai diktat di Washington. Secondo il sondaggio di Piazzapulita, infatti, il 49,8% boccia sonoramente il presidente del Consiglio.

Maggioranza senza voce

Non è solo Draghi a finire nel mirino della critica. Altre due rilevazioni del programma di Formigli ci mostrano gli italiani delusi anche nei confronti di Nato e Unione europea. Secondo la stragrande maggioranza della popolazione (59,5%), Bruxelles sta sbagliando completamente strategia. A difendere gli eurocrati, invece, si schiera solo il 28,4% del campione esaminato. Stesso discorso per la Nato: un corposo 60,8% ha dichiarato di non aver affatto gradito l’operato dell’Alleanza atlantica. Solamente un italiano su quattro (25,4%) rimane fedele a Stoltenberg e alla sua linea intransigente. La cosa irritante – e lo fa notare a Formigli la filosofa Donatella Di Cesare – è che questa opinione maggioritaria non è minimamente rappresentata sui media. Ma di questo ormai non ci stupiamo più.

Vittoria Fiore