Roma, 13 mar – Le parole della Lagarde confermano quello che ho detto e scritto in questi giorni. Non si tratta affatto di una «pugnalata alle spalle» dell’Italia, come va ripetendo qualche gonzo europeista, ma della ratio stessa della Ue e della Bce. Hai voglia a parlare di «solidarietà europea» e «siamo tutti italiani» (Ursula von der Leyen). L’Unione europea e il suo braccio armato, cioè la Bce, sono stati costruiti per seguire le logiche del mercato e del profitto. Punto. Non gli si può chiedere di fare quello che farebbe uno Stato nazionale, ossia uno Stato che è espressione di una comunità etno-culturale in cui vigono logiche di solidarietà e reciprocità.

La colpa non è della Lagarde

Morale della favola: cari italiani pizza e mandolino, il coronavirus è un problema vostro e, se volete i soldi, ve li dovete andare a cercare sul mercato a tassi d’interesse da strozzino. Non c’è nessun tradimento, nessuna marcia indietro. L’Unione europea è una montagna di escrementi, e lo sapevamo da sempre. Solo i gonzi o i truffatori possono credere il contrario. Quindi il tradimento non è quello della Lagarde o dei «partner europei», bensì quello dei criminali che chiedono «più Europa», dei cialtroni che hanno svenduto la nostra sovranità, degli autorazzisti che barattano l’avvenire dei propri figli con l’Erasmus e il Wi-Fi.

Educati all’impotenza

E allora? E allora un cazzo. Questi infami ci hanno dichiarato guerra, e il nostro «generale» si chiama Ser Giuseppe Conte dalle Puglie, che poi altro non sarebbe che la controfigura di Brancaleone da Norcia. Nessuno chiederà di far saltare il tavolo, nessuno pretenderà vendetta, nessuno appronterà piani di contrattacco. Hanno messo un’ipoteca sul futuro dell’Italia, e nessuno insorgerà. Non fatevi illusioni. Del resto, dopo aver educato pecore per 75 anni, non si può pretendere che, nell’ora più buia, si comportino da leoni.

Valerio Benedetti