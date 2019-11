Roma, 22 nov – Siamo a Piazza Pulita, la trasmissione condotta dal giammai imparziale Corrado Formigli (basti pensare al teatrino messo in opera sulle Sardine nel corso della medesima trasmissione). Ospite in collegamento il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo e, in studio, David Parenzo.

Adam, una storia di immigrazione

I due giornalisti iniziano immediatamente a battibeccare. Pomo della discordia è Adam, una storia di immigrazione, la prima graphic novel italiana sul tema dell’immigrazione di cui Borgonovo, è autore. Naturalmente, il fumetto frutto di una collaborazione Ferrogallico e La Verità è lontano anni luce dai cliché petalosi sull’immigrazione e questo proprio non va giù al buon Parenzo.

Parenzo: “Cambia mestiere”

“Una storia di immigrazione” così canzona Parenzo il collega, ripetendo il claim della graphic novel. “Esatto. Non ci sono state storie di immigrati in questo Paese che hanno ucciso delle persone?” risponde Borgonovo puntualmente. Ma Parenzo è inarrestabile: “Belle, belle parole, belle immagini” grida. “Neppure La difesa della razza fece tanto” attacca Parenzo con la consueta “misura”. “Questa è immondizia!” continua rivolto alle telecamere. “Neppure La difesa della razza” ribadisce Parenzo “almeno sapevano disegnare meglio!”

Borgonovo demolisce Parenzo

Borgonovo non si scompone. “Dimmi di che cosa parla, visto che non lo hai letto”, risponde. Formigli cerca di calmare gli animi: “Credo parli di Kabobo, non lo so perché non l’ho letto”. “Normalmente, chi censura i libri senza neppure averli letti” commenta Borgonovo “fa parte di un regime”. “Si ma così si associa l’immigrazione al sangue” commenta Formigli, che va in soccorso alla grama figura rimediata da Parenzo. “Si chiama “una” storia di immigrazione” ribatte Borgonovo.

Parenzo l’isterico

“Ci sono migliaia di documenti in Italia che parlano di storie al contrario di immigrazione”, continua il vicedirettore de La Verità. “E se lo leggi capisci anche di cosa parla” ribadisce, mettendo a tacere le proteste di Parenzo. “Troverei un altro modo per guadagnarmi da vivere, un modo onesto” dice ancora il giornalista a Borgonovo, uscendo completamente dal seminato. “Si, tipo fare il pagliaccio a La Zanzara” lo asfalta Borgonovo. Non c’è che dire, il match lo ha vinto il giornalista de La Verità; Parenzo evidentemente la sua verve comica solo per il pubblico de La Zanzara perché qui ha dimostrato solo una incipiente isteria.

Ilaria Paoletti