Roma, 9 lug – Ecco la Rai di Draghi (che vira non poco a sinistra): Carlo Fuortes presidente e Marinella Soldi ad, e arriva subito il no della Lega. Per adesso però sono questi i nomi che il ministro dell’Economia Daniele Franco, d’intesa con il premier Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri. A renderlo noto è Palazzo Chigi.

Rai, i nomi scelti da Draghi. Il no della Lega a Fuortes: “Molto vicino alla sinistra”

Marinella Soldi e Carlo Fuortes quali componenti del Consiglio di amministrazione di Rai Spa. Sono questi i nomi per la Rai dell’era Draghi. Silurati dunque Marcello Foa e Fabrizio Salini. Il nome scelto da Draghi per la carica di presidente non piace alla Lega, secondo cui Fuortes “è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il Pd”. Per di più “senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma. Di certo non una figura super partes o legata all’azienda. Scelta sorprendente“. Così il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega.

Chi è Fuortes, vicinissimo al Pd romano

Fuortes, vicinissimo al Pd romano nell’era di Goffredo Bettini, è sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma dal 2013, confermato fino al 2025. Manager ed economista. E’ laureato in Scienze Statistiche ed Economiche alla Sapienza di Roma, allievo di famosi economisti come Paolo Sylos Labini e Luigi Spaventa. Ha insegnato Sistemi organizzativi dello spettacolo dal vivo (corso di laurea in Dams dell’Università Roma Tre). Dal 2011 al 2019 è segretario generale dell’Associazione per l’economia della cultura. Dal 2003 al 2015 ha gestito l’Auditorium Parco della Musica. Tra gli altri incarichi, nell’aprile 2016 viene nominato commissario straordinario della Fondazione Arena di Verona, incarico riconfermato nell’ottobre 2016 e concluso nell’ottobre 2017.

Chi è Marinella Soldi, ex ad di Discovery

Marinella Soldi, invece, attualmente è presidente della Fondazione Vodafone Italia e consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo. Nata a Figline Valdarno (Firenze) e cresciuta a Londra, ha conseguito una laurea in Economia alla London School of Economics e un master in Business administration alla Insead, in Francia. Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching, società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo. E’ stata ad di Discovery Network Southern Europe (per Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre 2018.

Adolfo Spezzaferro