Roma, 18 gen – L’anno nuovo, si sa, porta con sé nuove promesse e buoni propositi. E no, non crediamo che ogni capodanno possa cancellare, con un colpo di spugna, tutto quello che dovremmo lasciarci alle spalle. Pensiamo piuttosto che nella sua ciclicità il tempo – e con esso le stagioni che ne cadenzano il ritmo – offra sempre l’occasione per rinnovarsi. Così nel bel mezzo del mese dedicato a Giano – antica divinità italica preposta a inizi, porte, ponti e passaggi – torna puntuale la Festa del tesseramento di CasaPound Italia. “Tutto tranne che arrenderci”, come recita il motto che inaugurerà il 2025.

Passato e futuro

Secondo il mito è proprio la divinità bifronte, primo re del Latium, che accoglie Saturno, figura legata alla tecnica (agricola), quindi alla civiltà. Ianus, strettamente connesso al movimento, può guardare il futuro e il passato: lo sappiamo, solamente dando una precisa forma al primo potremo preservare, da italiani ed europei, il secondo.

CasaPound ha appena festeggiato – il 26 dicembre, nello stesso giorno del genetliaco di Federico II – ventuno primavere. Radici ormai salde nel percorso della propria storia, volontà di farsi carico di una più lunga e complessa eredità. “Fascisti del terzo millennio” sono stati ribattezzati. Massima che calza a pennello perché – dal recupero di spazi sociali alla frizzante attività culturale, passando ovviamente per l’azione politica – il passo delle tartarughe frecciate ha sempre marciato in avanti.

La Festa del tesseramento in oltre 70 città

“La nostra sfida viene da lontano ma noi guardiamo al futuro” recita il testo di una vecchia canzone. E di sollecitazioni a quel mondo dell’uguale la fuori ne sono partite parecchie dal palazzo parlante di Via Napoleone III, unica occupazione dove sventola la bandiera tricolore. Argomento sulla bocca di tutti e incubo per tanti, la “Torre” nel corso degli anni è stata casa – nel vero senso della parola – per diverse famiglie colpite da emergenza abitativa.

Poeti con la spada, dal cuore della Città Eterna, sangue che scorre e ribolle nel resto della Nazione fatidica. “Tutto tranne che arrenderci”: in oltre settanta città, almeno un appuntamento in ogni regione, a partire da oggi ci si potrà tesserare per il movimento più odiato – quindi più amato – d’Italia.

Propositi per il 2025? Tutto, tranne che arrenderci!

Tempi plumbei impongono scelte nette. Le sfide che la politica – tanto quella istituzionale quanto quella di strada – si appresta ad affrontare per risollevare i destini dell’Europa richiedono impegno e determinazione. La Festa del tesseramento è proprio l’occasione per quella prima mossa da cui si genera tutto il resto. Un momento di incontro, condivisione e partecipazione aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini che desiderano avvicinarsi al progetto delle tartarughe frecciate.

Per dirla con le stesse parole di CPI: “Aderire e sostenere CasaPound Italia in questo momento storico, significa scegliere di vivere la politica in prima persona e in prima linea. Il tesseramento non è solo un atto simbolico, ma un passo concreto per rafforzare la presenza sul territorio e supportare le tante iniziative, battaglie e proposte che ogni giorno portiamo avanti nelle istituzioni e nella società”. Propositi per questo 2025? Tutto, tranne che arrenderci!

Marco Battistini