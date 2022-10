Roma, 10 ott — Non ha fatto nemmeno in tempo ad inocularsi la quarta dose e comunicare a reti unificate che «funziona», che si è beccato il Covid: la sorte si fa beffe (in forma lieve, per fortuna sua) di Roberto Burioni, il Mastrota dei vaccini che ieri sera da Twitter e in collegamento con Fazio ha annunciato di essere stato contagiato, lamentando tosse, febbre e mal di testa.

Burioni contagiato nonostante la quarta dose

Come prevedibile, per mascherare la figura di palta, da «la quarta dose funziona», l’abile predicatore sanitario ha subito virato su «Il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White: tutto sommato è una malattia che non è particolarmente grave. Questo grazie al vaccino. Io ho fatto la settimana scorsa la quarta dose, penso che questo sia stato importante per far sì che la malattia non sia grave». Doveva passarci di peso con il proprio corpo, prima di ammetterlo, e comunque sempre distorcendo la narrazione secondo i suoi paradigmi: «la scienza» che cambia a seconda di quanto funziona o meno il miracoloso ritrovato Pfizer o Moderna. In verità i dati Iss ci rivelano da mesi che le terapie intensive vedono la presenza di tridosati, dunque ci troviamo in presenza di un’altra scemenza a firma Burioni.