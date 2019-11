Vienna, 20 nov – La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, in Austria, sarà trasformata in una stazione di polizia. Lo hanno annunciato le autorità di Vienna. Per i lavori di ristrutturazione verrà emesso un bando apposito entro il mese di novembre, i risultati si avranno probabilmente entro i primi sei mesi del 2020. La decisione è stata presa per scoraggiare i “pellegrinaggi” dei nostalgici del Fuhrer. E così, la casa nella quale Hitler nacque nel 1889 e passò i primi anni della sua vita diventerà il comando distrettuale delle forze dell’ordine.

La disputa con l’ex proprietaria e l’esproprio

Come è noto, il destino di questa proprietà del XVII secolo è stato oggetto di una lunga disputa tra l’ex proprietaria Gerlinde Pommer. Per decenni, il governo locale lo ha preso in affitto nel tentativo di fermare i flussi di turisti incuriositi e di nostalgici del Terzo Reich. Per un certo periodo l’edificio ha ospitato un centro per disabili, ma quando la proprietaria si è opposta ad alcuni lavori di ristrutturazione per renderlo più accessibile alle sedie a rotelle, ed ha anche rifiutato tutte le offerte del governo per acquistarlo o eseguire i lavori, la struttura è stata chiusa definitivamente. Nel 2014 non è andato in porto il progetto per trasformare l’edificio in un centro per rifugiati e solo due anni dopo, nel 2016, il governo ha preso possesso della casa con un ordine di acquisto obbligatorio (esproprio), per un prezzo di 810.000 euro. Decisione confermata lo scorso agosto dalla Corte suprema austriaca.

Il ministro dell’Interno: “Così non evocherà mai più la memoria del nazionalsocialismo”

Da quel momento, si è aperto un acceso dibattito su cosa fare dello “scomodo” edificio. Alcuni hanno chiesto che fosse demolito, mentre altri hanno sostenuto che sarebbe dovuto essere utilizzato per opere di beneficenza. Alla fine ha avuto la meglio l’idea di farne una stazione di polizia. Il ministro dell’Interno Wolfgang Peschorn ha affermato che “l’uso futuro da parte della polizia dovrebbe inviare un segnale inconfondibile sul fatto che questo edificio non evocherà mai più la memoria del nazionalsocialismo“.

