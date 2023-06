Roma, 5 giu – Si chiama “Giove”, ed è, come riporta Tgcom24, un algoritmo di IA che potrebbe essere usato allo scopo – si legge – di “anticipare i reati”. Uno scenario che lascia immaginare un futuro – almeno in parte – decisamente inquietante.

Come verrà distribuito “Giove”

Il Dipartimento di pubblica sicurezza sta elaborando Giove proprio allo scopo di prevenire i reati. Così il sistema di “polizia predittiva”, come viene chiamato, sarà destinato alle questure di tutta Italia. Prevenzione ma anche repressione dei reati più gravi dal punto di vista sociale. Quindi sostanzialmente si parla di rapine, furti, molestie sessuali, e terrorismo. Su ciascuno di essi, Giove dovrebbe diventare un sistema di orientamento per le forze dell’ordine, le quali sarebbero distribuite con maggiore intensità nei luoghi in cui è più probabile l’avvento di un crimine.

Un futuro da “Minority Report”?

Piano. Certamente, l’algoritmo – almeno per quanto trapelato finora – non è in grado di sviluppare tendenze fantascientifiche come nel popolare film con Tom Cruise di oltre vent’anni fa, prevedendo chi compirà qualsivoglia reato. Semplicemente, sarà in grado di elaborare statisticamente delle probabilità. Tuttavia che lo scenario sia inquietante è fuor di dubbio, specie in un sistema che dalla mattina alla sera ci parla di lotte ai pregiudizi e alle – spesso presunte – discriminazioni. Ma la “polizia predittiva” non è un argomento nuovo: se ne parla nelle sedi europee già da qualche anno, tanto che nello stesso Parlamento Ue si sta procedendo verso l’approvazione del cosiddetto “AI act”, interessato proprio a regolare la questione. Per quanto riguarda l’Italia, ancora nulla è deciso, visto che il Garante della privacy dovrà valutare proprio l’impiego concreto di Giove, che potrebbe esordire sulla scena – reale e non cinematografica, già tra un anno.

