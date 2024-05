“Ha scioccato i benpensanti, ma allietato gli italiani”: Feltri difende il papa

Roma, 28 mag – Secondo quanto hanno riferito alcuni vescovi papa Francesco avrebbe detto, durante una riunione interna della Comunità episcopale italiana, che nei seminari “c’è troppa frociaggine”. Parole che, com’era facile aspettarsi, hanno avuto un vasto eco mediatico tanto che lo stesso pontefice si è dovuto scusare. Ad andare controcorrente e difendere Bergoglio ci pensa Vittorio Feltri in un video per Il Giornale.

“Siamo rimasti, non dico, sconvolti ma divertiti da una dichiarazione di papa Bergoglio, il quale inaspettatamente ha detto una frase che ha scioccato i benpensanti del politicamente corretto, ma che invece ha allietato i cuori di quasi tutti gli italiani”, Feltri commenta così la notizia. In effetti, tra meme e battute la reazione prevalente alle parole del pontefice più che l’indignazione sembra essere proprio quella della risata. E proprio sul termine “frociaggine” che in molti hanno descritto come denigratorio e offensivo, loda il papa per aver parlato pana al pane e vino al vino: “Ha anche usato un termine che comprendono tutti”. Nella sua difesa Feltri cita anche Vannacci e la sua concezione di normalità: “Almeno i preti, se non tutti i cattolici, devono essere normali, come dice Vannacci, cioè avere delle tendenze sessuali che sono naturali. L’uomo che ama le donne e le donne che amano gli uomini. Più regolare di così non c’è nulla a questo mondo”. Per poi aggiungere: “Ha ragione il papa, laddove c’è la necessità di rispettare certi canoni, anche religiosi, la frociaggine non può essere ammessa”.

Contro il politicamente corretto

Il punto forse più interessante è quando Feltri tira in ballo il politicamente corretto: “Il papa sarà criticato dai benpensanti che poi sono malpensanti, cioè quelli del politicamente corretto che anziché fare la guerra all’immoralità fanno la guerra alle parole. Vogliono ammazzare il dizionario italiano, ci vorrebbero impedire di dire qualsiasi cosa con i termini adatti”. Una volontà di edulcorare e riscrivere la realtà che ci allontana da quest’ultima, facendoci ossessionare dalle parole e da quello che rappresentano. E chiosa: “Il fatto che il papa faccia la guerra al politicamente corretto mi allieta il cuore”. Insomma, nell’era dell’indignazione universale, in cui non si risparmiano a nessuno i loro due minuti d’odio, Feltri ci insegna a tornare alla semplicità delle cose e non prenderci troppo sul serio.

Michele Iozzino