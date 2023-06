Roma, 7 giu – Incesto sdoganato? Nei paesi del Nord Europa esistono associazioni che si battono per rendere lecita la pedofilia, quindi nulla potrebbe stupire. Tanti piccoli puntini (per ora solo a parole, in futuro chissà) dipingono l’immagine di una liberalizzazione sessuale che potrebbe non fermarsi alle rivoluzioni novecentesche ma andare molto oltre, in un lungo periodo che a questo punto fa tremare.

Incesto, Ivan Grieco: “Basta usare le precauzioni”

Tutto avviene durante la trasmissione condotta su Twitch da Ivan Grieco, in cui la ospite Maria Sofia Federico, attiva su OnlyFans, proferisce le seguenti parole: “Io non sono contro l’incesto”. Affermazione choc alla quale lo stesso Grieco risponde così: “Basta che venga fatto utilizzando protezioni e non per riprodursi. Spieghiamolo bene, altrimenti ci dicono che siamo matti”. Ovviamente, le polemiche si sono susseguite a valanga. Il conduttore ha provato a difendersi parlando di “video tagliato ad hoc” e sottolineando che “hanno estrapolato solo pochi secondi di un discorso molto più lungo”.

Chissà dove si può arrivare

Certo le parole della Federico sono ancora più pesanti, visto che parla apertamente di “normalizzare l’incesto”. Aggiungendo che sia “un fallimento della cultura il fatto che sia ancora visto come un tabù”. La “cultura” – se così possiamo chiamarla – in realtà “spinge” sul tema dell’incesto da anni, seppur da una posizione – per ora – ancora periferica. In altri Paesi c’è chi si trova in una situazione incestuosa de facto e vuole legalizzarlo: si pensi al caso della coppia di fratelli tedesca che, l’anno scorso, ha spiattellato a mezzo mondo di aver generato quattro figli e di voler chiedere a gran voce la legalizzazione della “pratica”. Gli sviluppi, insomma, sono potenzialmente infiniti.

Alberto Celletti