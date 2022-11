Roma, 30 nov — E’ un clamoroso flop per Strange World, il primo film animazione Disney a contenuti Lgbt «per famiglie». E’ ormai chiaro che la propaganda woke non paga al botteghino: potrà attirare i progressisti terminali (e purtroppo ce ne sono tanti) in cerca del loro safe space per godersi baci lesbici e battute che non fanno ridere in ossequio al politicamente corretto, ma — per ora, per fortuna — la stragrande maggioranza delle persone non sembra ancora propensa a pagare un biglietto per assistere a un’indigestione di gender. Soprattutto per quanto riguarda l’intrattenimento per bambini.

Con Strange World la Disney ha toppato

E sì che la Disney era stata avvisata: già Buzzfeed Lightyear con il suo bacio saffico aveva ottenuto incassi deludenti. Strange World, flop annunciato dai critici, nel primo fine settimana di programmazione ha incassato con un incasso di appena 4 milioni di dollari all’esordio a fronte di un budget di produzione di circa 180 milioni di dollari. Se vogliamo fare un paragone con altre uscite Disney, Encanto, uscito nelle sale nello stesso periodo dell’anno scorso (e a pandemia ancora in corso) aveva esordito negli Stati Uniti con 42 milioni.

L’ideologia woke è incompatibile con l’intrattenimento

Per quanto riguarda l’Italia, in due giorni di programmazione l’incasso è stato di 50mila miseri euro. Cattive notizie anche dal punto di vista del gradimento espresso da chi effettivamente si è recato al cinema: il film detiene il primato, in negativo, del peggior punteggio di sempre per un Classico Disney: una «bella», si fa per dire, B, voto più basso in assoluto. Il senso di questo risultato è chiaro: l’ideologia woke per sua natura è incompatibile con il concetto di «intrattenimento» perché lo vincola a una serie di divieti e regole assurde perseguendo il fine di non «offendere» nessuno. E al cinema la gente ci va per divertirsi, non per farsi inculcare nozioncine moraleggianti sulla diversità e l’inclusione. Chissà se Disney prima o poi recepirà il concetto.

Cristina Gauri