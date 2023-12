L’Italia ha bisogno di figli e Musk ha ragione (per questo fa infuriare i sinistri)

Roma, 18 dic – Ci interessa molto poco essere simpatizzanti di Elon Musk. Nel senso che il personaggio di per sé ha davvero troppi scheletri per poter essere apprezzato e resta troppo ambigua la sua figura. Sinceramente però, l’approccio diametralmente opposto a quello liberal su alcune questioni (riguardanti non solo la natalità, su cui si è espresso più volte, ma anche l’iimmigrazione di massa o la politica estera statunitense) non può che spingere razionalmente a dare ragione al multimilardario statunitense. E la più calda è nuovamente quella dei figli: ancora una volta, Elon Musk parla dell’Italia che sta scomparendo, ad Atreju, e la esorta a procreare. Alla sinistra italiana scoppiano i fegati, come scoppiano a quella americana: cosa si può volere di più?

Musk e l’Italia senza figli

Non è la prima volta che Musk affronta questo argomento parlando dell’Italia. Le ragioni di un tanto acceso interesse restano ondivaghe, visto che il miliardario ha insistito diverse volte sul tema, l’ultima l’estate scorsa, durante un’intervista rilasciata a Nicola Porro. Ora il bizzarro Elon lo ribadisce ancora una volta, ospite ad Atreju 2023. Un intervento che è stato accusato di incoerenza dai soliti noti, interessati a far notare le controversie del soggetto in questione proprio sul tema della prole, per lo meno rispetto a una Giorgia Meloni che intende rendere l’utero in affitto reato universale. Ma è un approccio abbastanza misero, nonché ridicolo: ecco perché.

Le reazioni isteriche arcobalenate

Si punta sull’incoerenza di Musk, ma non ce ne frega niente – in questa sede – dell’incoerenza di Musk. O di Fratelli d’Italia che lo ospita. Ovvero, che il magnate abbia 11 figli di cui ben 6 avuti grazie all’utero in affitto è senza dubbio deprecabile, e rientra pienamente negli scheletri nell’armadio di cui parlavamo in sede introduttiva. Ma questo aspetto, che ripetiamo, è senza dubbio criticabile in modo ferreo e deciso, c’entra per caso qualcosa con il concetto espresso da Musk, ovvero gli italiani che si stiano estinguendo e che per non finire in tale tragico modo dovrebbero fare più figli? Lo invalida, per caso? Musk smette di avere ragione sul tema perché ha comprato dei bambini? No. Semplicemente perché è la verità. E il solito, immortale Alessandro Zan, quello che voleva insegnarci a cucirci la bocca di fronte alla galassia Lgbt e alle follie del gender fluid, dovrebbe cucire la sua. Perché per quanto possa accusare di ipocrisia a destra e a manca, non può pretendere di dare lezioni a nessuno. E soprattutto non può contestare una verità che, numeri alla mano, resta incontrovertibile.

Stelio Fergola