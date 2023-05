Roma, 14 mag – Il birrificio Moon Gazer Ale ha deciso di cambiare il nome di una delle sue birre perché l’etichetta sarebbe… razzista!

Birra razzista…ebbene sì

Sì, avete letto bene, una birra razzista. L’immediata reazione a questa notizia non può che essere quella dell’ilarità, sebbene a fermarsi per un istante e a pensarci meglio la risata diviene immediatamente amara e i contorni del reale assumono i tratti del tragicomico e la mente non può che non andare verso un altro caso in cui il connubio tra Politicamente Corretto e grande finanza è lampante e controverso, ossia il recente scandalo destato dalla decisione della Bud Light, celebre per la sua percezione prettamente mascolina, di assumere un transgender per la sua ultima, apparentemente fallimentare, campagna pubblicitaria.

I tentacoli del politicamente corretto

Siamo nel North Folk, sulle splendide e malinconiche coste orientali inglesi, dove il birrificio Moon Gazer Ale ha violato uno dei principali dogmi del politicamente corretto, utilizzando, per una delle sue birre, il termine White, ossia bianco, più precisamente: White Face.

Ma cosa nascondono i due paciosi proprietari del birrificio, David e Rachel Holliday, dietro a questo messaggio? Un oscuro segnale indirizzato al suprematismo bianco? Una rivendicazione reazionaria? Un manifesto biologista? Una carezza discreta al mito della purezza della razza? Niente di tutto questo, la scelta dell’etichetta White Face risale semplicemente a un verso di un poema medievale noto come The Names Of The Hare. La decisione è stata però irreversibile e sembra essere nata in seguito ad alcune segnalazioni (!) da parte di certi clienti ai quali il proprietario ha risposto: “La birra dovrebbe fare una cosa semplice, ovvero portare piacere, quindi se la birra, o più precisamente il suo nome, si sta allontanando da quello, per noi è tempo di cambiare.”

Intervistato dall’Indipendent, David Holliday ci ha tenuto a raccontare la sua esperienza personale: “Per aggiungere a questo, la signora Moon Gazer e io eravamo di recente seduti in una birreria all’aperto di un pub e abbiamo sentito un uomo che mostrava la sua pinta al suo compagno di birra e proclamava: ‘Ora questa birra è totalmente lussureggiante’. Ci fu una breve pausa prima che continuasse, ‘Il nome è un po’ razzista, però’.” Questo episodio, unito, a quanto pare, ad altre segnalazioni da parte della clientela, avrebbe fatto riflettere la coppia di imprenditori, portandoli alla decisione di intervenire, ora la birra è stata rinominata, o rietichettata Cheeky Jack, “E’ un gioco sul nome americano di una lepre – jack coniglio”, ha detto il signor Holliday. Quindi, secondo la logica politicamente corretta è logico che la birra più maschia d’America possa assumere il volto di un transgender, mentre risulta intollerabile, anche solo alludere sebbene non intenzionalmente, a una determinata e specifica tonalità etnica, ossia quella bianca.

Valerio Savioli