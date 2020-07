Roma, 1 lug – Come siamo passati dalle proteste per la morte di George Floyd al giudicare razzista una mossa del gioco degli scacchi? Sì perché a quanto pare ora il Black lives matter si applica anche agli scacchi di colore nero, discriminati dalla regola secondo la quale «il bianco muove sempre per primo».

Quest’ultima demenziale deriva degli antirazzisti – quasi tutti bianchi, ansiosi di fare bene il «compito a casa» e preoccupati di dover scontare la «colpa originale» legata al colore della pelle – nasce da un tweet dell’economista John Adams. Adams, che nel 2015 è stato portavoce della Federazione australiana degli scacchi, la settimana scorsa ha dichiarato di essere stato contattato dall’Abc di Sydney per commentare la «controversia razziale» legata al popolare gioco di strategia. «Ho appena ricevuto una telefonata da un produttore della Abc Sydney in cerca di un commento sul gioco degli scacchi! – twitta incredulo l’economista – L’Abc si è fatta l’idea che gli scacchi siano RAZZISTI, dato che il bianco muove sempre per primo».

🚨 BREAKING 🚨

I just received a phone call from an ABC Sydney based producer seeking a comment about the game of chess!

The ABC have taken the view that chess is RACIST given that white always go first!

They are seeking comment from a chess official as to whether

— John Adams (@adamseconomics) June 23, 2020