Roma, 25 ago — Dietro la nomina di Andrea De Pasquale alla guida dell’Archivio centrale dello Stato si nasconderebbe un grande complotto, che partendo dall’archivio Rauti si dipanerebbe fino ad arrivare alla legge sulle Foibe («il più clamoroso successo di falsificazione storica»), con la ferma volontà di «riscrivere la storia dalla parte del fascismo»: lo ha scritto sul Fatto Quotidiano Tomaso Montanari perdendo, di fatto, una buona occasione per tacere. Alcuni nei giorni scorsi hanno parlato di «delirio negazionista», ma il termine contiene in sé una connotazione patologica, di perdita del controllo razionale che in qualche modo lo affrancherebbe dall’assumersi le proprie responsabilità.

Montanari accusa tutti di revisionismo

Sul banco degli imputati del rettore dell’Università per stranieri di Siena compaiono, tra gli altri, Dario Franceschini, che ha confermato la nomina di De Pasquale, sotto la cui guida, — nel 2020 — la Biblioteca Nazionale acquisì il fondo archivistico personale di Pino Rauti. A Montanari e alla cricca degli antifascisti non piacquero i «toni agiografici» che accompagnarono l’acquisizione e questo, a quanto pare, basta per considerare Franceschini — Franceschini! — un fiancheggiatore dei «revisionisti». Nel fondo di Montanari segue il j’accuse a Sergio Mattarella, che ha omaggiato i martiri delle Foibe, per arrivare all’allora presidente della Camera Luciano Violante, che osò spendere parole troppo tenere per i «ragazzi di Salò».

La “campagna culturale fascista”

Montanari è un altro che vive in una dimensione parallela e vede pericoli fascisti ovunque. «Ormai da anni è in corso un’agguerrita campagna culturale da parte di una destra più o meno apertamente fascista: una battaglia il cui obiettivo è niente meno che un revisionismo di Stato», per «la cancellazione della storia che racconta cosa fu davvero il fascismo». Il Giorno del Ricordo, con cui ogni 10 febbraio si commemorano le migliaia di vittime dei massacri delle foibe ad opera dei partigiani titini e l’esodo giuliano dalmata, sarebbe la prova che l’«agguerrita campagna culturale» sta dando i propri frutti.

“Falsificazione storica”