Roma, 27 gen – E’ già finito l’idillio tra Ellen «Elliot» Page e la moglie Emma Portner dopo che l’attrice canadese protagonista di Juno aveva annunciato il suo «cambio di sponda» verso i lidi del transgenderismo.

Ellen Page e la moglie erano separate da mesi

Anzi, a dire il vero, non era mai iniziato: quando lo scorso dicembre la Portner, 26 anni, aveva espresso su Instagram tutto il suo sostegno e il suo amore nei confronti della Page per aver rivelato al mondo di essere trans, le due erano già separate da mesi. «Sono orgogliosa di Elliot. Le persone transgender, queer e non binarie sono un dono per questo mondo. L’esistenza di Elliot è un dono in sé e per sé. Ti amo così tanto», aveva scritto la ballerina originaria di Ottawa, coreografa e insegna al Broadway Dance Center di New York.

L’annuncio

Ieri è arrivata la notizia del divorzio, dopo tre anni di matrimonio. «Dopo molte riflessioni e attente valutazioni, abbiamo preso la difficile decisione di divorziare, in seguito alla separazione della scorsa estate – afferma la ex coppia in un comunicato scritto e diffuso congiuntamente –. Abbiamo il massimo rispetto reciproco e resteremo amici».

L’opposto della stabilità