Roma, 18 set – La Ocean Viking non ha fatto in tempo a scaricarci a Lampedusa il suo carico di 82 clandestini che è già ritornata in mare a raccoglierne altri. Via Salvini, Ong e scafisti ballano e ritornano a fare il bello ma soprattutto il cattivo tempo nelle acque del Mare Nostrum. L’Italia ha bisogno di manodopera a basso prezzo da impiegare nelle piantagioni, lo ha detto anche la Bellanova. Che entrino tutti.

La nave, gestita dalle Ong Msf ed Sos Mediterranée, non sarebbe nemmeno abilitata al salvataggio, con tutti i rischi che ne conseguono per le vite umane messe a repentaglio dai sedicenti “salvatori”, ma a nessuno sembra interessare. Del resto, una tragedia in questo momento capiterebbe “a fagiolo” per propugnare ulteriormente la vulgata della necessità di prelevare gli immigrati direttamente dalle coste libiche. E a proposito di coste libiche, la Viking ieri ha recuperato, davanti a Sabrata, ben due carichi di esseri umani in neanche 24 ore, “casualmente” intercettati durante la navigazione. Il conteggio degli “ospiti” a bordo dell’imbarcazione sale a 109, ma la nave è in grado di trasportarne circa 350, quindi prima di dirigersi verso l’Italia potrebbe decidere di farsi carico di altri clandestini.





“Per la prima volta da un anno e mezzo, tornano ad aumentare gli sbarchi. Pazzi, questi sono pazzi e pericolosi. Ma tutti insieme li fermeremo”, scrive il leader del carroccio Matteo Salvini su Facebook, facendo riferimento ai dati dell’ultimo mese. A metà settembre sono già arrivati in 1200, un dato in crescita se confrontato ai 947 di tutto il mese dello scorso anno. Senza contare i 700 immigrati intercettati dalla Guardia costiera libica. Insomma i trafficanti e le Ong hanno colto il messaggio: i porti sono aperti, accomodatevi.

Cristina Gauri

Commenti

commenti