Intanto oggi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese volerà a La Valletta per il suo primo summit da ministro, insieme ai colleghi di Malta, Francia, Germania e Finlandia (quest’ultima ha la presidenza di turno dell’Unione). Le priorità che porterà saranno, tra l’altro, la redistribuzione automatica su quote fisse verso Paesi “volonterosi” degli immigrati soccorsi in mare (il 25% alla Francia e il 25% alla Germania), con sanzioni verso gli Stati Ue che si chiamano fuori, rotazione dei porti di sbarco, rimpatri a carico dell’Unione europea, tramite Frontex, per chi non ha diritto all’asilo.

Salvini: “Governo del tradimento apre porte a un’altra Ong”





“Il governo del tradimento apre le porte a un’altra Ong. Gli italiani non lo dimenticheranno, #Contevergogna“. E’ il commento su Facebook del leader della Lega, Matteo Salvini.

Ludovica Colli