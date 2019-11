Roma, 29 nov – Svolta nelle indagini dell’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa nella zona di Colli Albani a Roma, la sera del 23 ottobre. Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip su richiesta della Procura, che dispone misure cautelari nei confronti di cinque persone. Destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo sono i due già reclusi, perché fermati nei giorni successivi all’omicidio e un terzo ragazzo 22 enne ritenuto colui che ha fornito la pistola. A carico del giovane la procura della Capitale contesta i reati di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo. Custodia cautelare in carcere anche per il 24 enne amico della vittima Giovanni Princi, accusato insieme ad Anastasiya, la fidanzata 25 enne di Luca, colpita dalla misura dell’obbligo di presentazione in caserma, di aver tentato di acquistare un ingente quantitativo di droga dagli altri tre indagati.

Ora Anastasiya dovrà chiarire la sua posizione

Nelle ultime settimane la posizione della fidanzata della vittima era stata al centro del percorso investigativo degli inquirenti. La testimonianza della ragazza non ha mai convinto fino in fondo. Da qualche tempo la famiglia di Sacchi aveva interrotto i rapporti con Anastasiya, sempre più coinvolta nelle dinamiche dell’omicidio. A tal proposito, va ricordata l’assenza della ragazza ai funerali di Luca. Adesso la giovane ucraina dovrà chiarire la sua posizione cercando di spiegare quale è stato il suo ruolo nell’omicidio di Luca. Nell’unica versione fornita agli inquirenti ha assicurato che non si trattasse di una storia di droga e che niente sapeva dei soldi nel suo zaino, dei quali invece parlano i mediatori dei pusher Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, oggi detenuti per omicidio volontario.

Ludovica Colli