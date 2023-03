Roma, 1 mar – Francesco Lollobrigida incoraggia l’immigrazione di massa? Sembra proprio di sì, a giudicare dalle parole del ministro dell’Agricoltura riportate da Agenzia Nova.

Lollobrigida, dal governo rischio di incoraggiamento dell’immigrazione di massa

Basta legalizzare tutti per rendere frenare l’immigrazione clandestina, in linea teorica. Basta, con parole molto più tristi, trasformarla in un processo lecito. Dimenticando il dramma che essa costituisce per il tessuto sociale anzitutto italiano, oltre che una minaccia per l’identità e per la cultura nazionali. E così il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida fa un’affermazione senza mezzi termini “da piddino”, certamente pericolosa, dichiarando che in Italia ci sono “tra i 300 mila e i 500 mila posti di lavoro disponibili” e ciò “può dar vita a un’immigrazione legale, che noi riteniamo giusta”. Immigrazione “selettiva” secondo le parole ufficiali. Mica tanto, se guardiamo ai numeri. Cinquecentomila sono circa la metà dei clandestini giunti sulle nostre coste nel giro di poco più dieci anni. Di fatto, in questo modo il governo incoraggia l’immigrazione di massa. E non si tratta di un elemento che può passare inosservato. Soprattutto quando Lollobrigida parla di “aprire i flussi” come un esponente del Nazareno qualsiasi.

I soliti pretesti

Il ministro dice che “in Italia il lavoro c’è, in tanti settori: agricoltura, ma anche edilizia, trasporti, turismo e non solo. C’è una richiesta di forza lavoro che non riusciamo a colmare sul mercato interno, anche a causa del reddito di cittadinanza che ha aumentato la carenza di persone disponibili a fare determinate attività”. Poi prosegue: “Oggi abbiamo tra i 300 e i 500 mila posti di lavoro disponibili. Siamo qui a Bruxelles, dove i nostri nonni sono venuti a scavare nelle miniere attraverso una migrazione legale. E questa può essere usata anche nelle interlocuzioni con alcune nazioni (Paesi) del Nordafrica, dalle quali provengono oggi molti immigrati clandestini, tipo la Tunisia”. Secondo Lollobrigida “i decreti flussi vanno predisposti cercando prima di tutto di esaurire l’offerta interna, per esempio dando la possibilità a chi dice in maniera pretestuosa che l’alternativa al reddito di cittadinanza è andare a rubare”. Nessun accenno sui dati più scomodi: il lavoro c’è, ma a quali condizioni? Molto facile puntare sull’incoraggiamento al processo migratorio. Oltre che deleterio. L’esecutivo sembra stia prendendo una strada molto preoccupante su un tema in cui – probabilmente – tutti, anche i più pessimisti, si aspettavano ben altro.

Alberto Celletti