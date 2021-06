Santa Maria Capua Vetere, 28 giu – Pestaggi in carcere, c’è anche Antonio Fullone, provveditore delle carceri della Campania, tra gli indagati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere per le violenze dopo la rivolta dei detenuti del 6 aprile 2020. Il dirigente penitenziario è destinatario di una misura interdittiva. Nel complesso sono 52 le misure cautelari emesse dal gip su richiesta della procura.

Pestaggi in carcere dopo la rivolta dei detenuti nel 2020: 44 avvisi di garanzia

Il 10 giugno 2020 furono notificati 44 avvisi di garanzia ad altrettanti indagati, tra cui il comandante della polizia penitenziaria dell’istituto di pena sammaritano con ipotesi di reato per tortura, violenza privata e abuso di autorità. Le indagini partirono dalle segnalazioni stampa di resoconti e foto dei detenuti picchiati. Documenti raccolti tra i loro parenti dall’associazione Antigone e dal garante dei detenuti della Campania.

La protesta dei detenuti

La protesta dei detenuti scoppiò dopo che il 5 aprile 2020 venne fuori che uno di loro, addetto alla distribuzione della spesa del reparto Nilo, si era ammalato di Covid. Una notizia che, alimentata dal malumore per l’interruzione dei colloqui – sempre per le norme anti-Covid -, scatenò la reazione di almeno 150 detenuti. I quali si barricarono in cella e poi scatenarono una violenta rivolta in cui rimasero feriti due agenti. All’indomani scattarono i presunti pestaggi.

I presunti pestaggi degli agenti

Gli agenti della penitenziaria avrebbero costretto i detenuti a inginocchiarsi, denudarsi, fare flessioni. Po le violenze con calci, schiaffi, pugni, manganellate e testate date indossando i caschi antisommossa. Alla notifica degli avvisi di garanzia agli agenti seguì un altro tumulto di una cinquantina di detenuti del padiglione Danubio il 13 giugno, con l’aggressione di altri agenti.

Ministero della Giustizia: “Fiducia nella polizia penitenziaria”

“Il ministero della Giustizia segue con preoccupazione gli sviluppi dell’inchiesta di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato a numerose misure cautelari”. Il ministro Marta Cartabia, e i vertici del Dap, spiega una nota del dicastero, “rinnovano la fiducia nel corpo della polizia penitenziaria, restando in attesa di un pronto accertamento dei gravi fatti contestati”.

Sindacato di Polizia: “Sorpresi e amareggiati, provvedimenti abnormi”

Esprime “sorpresa ed amarezza” il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). “A noi sembrano provvedimenti abnormi – dichiara il segretario generale Donato Capece – considerato che dopo un anno di indagini mancano i presupposti per tali provvedimenti, ossia l’inquinamento delle prove, la reiterazione del reato ed il pericolo di fuga. Confidiamo nella magistratura perché la polizia penitenziaria non ha nulla da nascondere”.

Ludovica Colli