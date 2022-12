Roma, 24 dic – Sul Qatargate mancava soltanto l’opinione di Piero Fassino. Parere ovviamente non richiesto né atteso, ma in ogni caso tra il divertente e il tragico, come da tradizione dei quartieri del Nazareno. Un parere che conferma una “qualità” endemica della sinistra: la cosiddetta “faccia tosta”. Insomma, un bel regalo per la vigilia di Natale.

Qatargate, Fassino “Siamo perbene, basta”

Il Qatargate sta imbarazzando la sinistra europea oltre che quella italiana, ma per Piero Fassino sono aggressioni brutte cattive contro un partito di eroi (o quasi), ovvero il Pd, che difende senza remore nel corso di una diretta a Radio Immagina. “Una campagna di aggressione”, dice, diretta verso il Pd che “non può essere accettata”, visto che al suo interno “migliaia di amministratori, dirigenti, militanti che da nord a sud svolgono ogni giorno la loro attività con coraggio ed onestà”.

De santi, questi piddini. Di più, “una comunità di gente perbene, a tutti i livelli istituzionali, con rappresentanti che fanno del rigore e della trasparenza, il loro faro. Serve uno scatto di orgoglio per respingere campagne di discredito comprese le continue denigrazioni sul nostro congresso, spesso condotte peraltro da chi in vita sua, non ha mai amministrato nemmeno un condominio”. Fassino parla anche della manovra economica in modo molto critico, e su questo è difficile dargli torto: “È una manovra che dimostra come il Governo non abbia progetto, né visione. Hanno cambiato versione ogni giorno”.

Quando diceva: “Abbiamo una banca”

La frase “abbiamo una banca?”, è negli annali della storia della seconda Repubblica. Fassino la pronunciò nel 2005, durante una conversazione intercettata dai pm, tenuta con il manager Giovanni Conforte. Al tempo, Unipol tentava una scalata a Bnl. Fa un po’ sorridere, visto quel precedente, che l’esponente piddino oggi si esponga così tanto. Ma soprattutto in questo modo.

Alberto Celletti