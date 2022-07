Roma, 26 lug – Il Colosseo, una fonte inesauribile di ricchezza per il Pil dell’Italia, almeno stando agli ultimi dati pubblicati sull’Agi.

Colosseo e Pil dell’Italia: ecco quanto produce

È scontato ma lo diciamo tutto: sono tanti soldi. Ma tanti. Stiamp parlando del monumento che, da anni, genera più incassi nelle biglietterie italiane. Ecco perché il Colosseo è una miniera d’oro per il Pil dell’Italia. Perché, da solo, fornisce circa 1,4 miliardi di euro all’economia italiana. Il valore sociale – come attrazione turistico culturale – è ancora più impressionante: 77 miliardi di euro.

La stima viene da uno studio di Deloitte Central Mediterranean, condotto da una squadra di ricerca italiana. Secondo Marco Vulpiani, responsabile dell’area di valutazione economica di Deloitte, il Colosseo fonte di Pil per l’Italia “rappresenta non solo il simbolo più famoso di Roma ed il monumento più visitato nel nostro Paese ma un’icona di interesse globale. Solo nel 2019, oltre 7 milioni di persone provenienti da tutto il mondo hanno visitato il Colosseo. Il suo valore non è solo economico ma soprattutto sociale”.

Il “valore d’uso indiretto”

Interessante poi la riflessione sul “valore d’uso indiretto” del monumento romano. Ovvero il piacere della sola vicinanza e della vista dell’opera dalla strada, senza entrare e pagare il biglietto. Un valore molto alto, testimoniato dai prezzi degli immobili e anche dagli introiti di bar e ristoranti circostanti. Secondo Vulpiani, “sulla base delle transazioni osservate nel mercato immobiliare nelle vicinanze dell’asset ed attraverso la costruzione di un modello econometrico dedicato, abbiamo stimato che il valore d’uso indiretto del Colosseo, stimato con il metodo dei prezzi edonici, è pari a oltre 400 milioni di euro”.

Fabio Pompei, amministratore delegato di Deloitte Central Mediterranean, aggiunge: “Lo studio condotto offre un contributo importante alla capacità di quantificare il valore del Colosseo in termini economici e sociali. Entrambe le dimensioni, quella economica e quella sociale, sono da tenere a mente e cercare di valorizzare il più possibile quando si parla di beni culturali“.

Alberto Celletti