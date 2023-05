Roma, 7 mag – L’ennesima sparatoria, questa volta in Texas, arricchisce il bilancio ben poco invidiabile degli Usa nel 2023, sempre più simile a un bollettino di guerra.

Sparatoria in Texas e i morti



Secondo quanto riporta l’Ansa, la sparatoria in Texas ha portato all’uccisione di ben nove persone. Il luogo della tragedia è il centro commerciale di Allen, un sobborgo a nord di Dallas. Un macabro reportage fotografico ha fatto da corollario al tutto, mostrando i corpi a terra avvolti nei lenzuoli. Nel bilancio, anche sette feriti, inclusi alcuni bambini, ricoverati in ospedale. L’uomo, secondo quando affermato dalle autorità, avrebbe agito da solo. In un contesto in cui erano presenti migliaia di persone.

Vestito in nero e in tenuta da soldato



La Bbc riporta le testimonianze di alcuni presenti, che hanno descritto lo stragista come vestito tutto di nero e con indosso un equipaggiamento da combattimento. Uno dei presenti ha dichiarato: “Ho sentito che sono esplosi circa 10 colpi, poi altri dieci o quindici colpi” aggiungendo che “vediamo questo ragazzo vestito tutto di nero, un giubbotto, che spara alle persone. Siamo appena arrivati ​​nel retro del negozio”. Le persone, dal video che ha girato per il web, fuggono terrorizzate per ripararsi mentre si odono gli spari. La maggior parte degli adulti di età pari o superiore a 21 anni in Texas può portare una pistola senza licenza, a meno che non abbia una precedente condanna. Inoltre, ci sono poche restrizioni sul possesso di fucili e fucili. Siamo a quota 198. Sono tante le sparatorie di massa nel 2023, secondo il Gun Violence Archive. Si tratta del nuovo “record” dal 2016.

Alberto Celletti