Sneijder nella bufera: “Uomini allenati da donne? Stiamo esagerando”

Roma, 13 dic – È stato gli artefici del triplete nerazzuro nella stagione 2009/2010 e finalista ai mondiali con la nazionale olandese sempre nel 2010, ora però Wesley Sneijder rischia la gogna mediatica per alcune sue dichiarazioni riguardanti la presenza delle donne nel mondo del calcio.

Cosa ha detto Wesley Sneijder

Prima è stata la volta del calcio femminile a venire pompato dai media in nomi di non si capisce bene quale principio di inclusività e parità, con tanto di calciatrici che si lamentavano perfino del divario di trattamento economico con il ricchissimo e seguitissimo calcio maschile. Ora a divenire argomento alla moda (almeno quella woke) è la presenza di figure femminili all’interno del calcio maschile. Ipotesi che non ha suscitato l’entusiasmo Sneijder e sulla quale l’ex calciatore ha espresso più di una perplessità. Mentre era ospite di un programma televisivo in Olanda, è stato interrogato sulla possibilità che una donna possa allenare una squadra maschile, magari perfino la selezione oranje ultimamente a corto di risultati. La risposta di Sneijder è stata negativa: “Secondo me stiamo esagerando. Forse adesso le cose sono cambiate, ma se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna. Con tutti i discorsi, più umoristici, che ne derivano”.

Contro la forzatura del politicamente corretto

Sneijder ha poi continuato spiegando come il tutto gli appaia una forzatura: “Non ho nulla contro le donne, ma credo che stiamo un po’ impazzendo. Sentivo dire che bisogna provarci, ma dico ‘perché provarci proprio ora?’. Se accadrà va bene, ma ce ne stiamo occupando in maniera eccessiva in questa fase. Penso sia già troppo parlarne. Lasciamo che accada naturalmente. Forse succederà o forse no: spingere affinché accada subito lo ritengo solo controproducente”. Insomma, ha lasciato aperto la possibilità per il futuro, condannando più che altro l’aspetto più ideologico della faccenda che vorrebbe imporre forzatamente il tema. Nonostante questo la maggior parte delle testate giornalistiche parla di affermazioni “choc” o “oltre il limite”.

Michele Iozzino