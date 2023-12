Polonia, parlamentare spegne candele dell’Hanukkah con un estintore (Video)

Roma, 13 dic – Nella giornata di ieri un deputato polacco ha spento con un estintore una menorah, il tipico candelabro a sette bracci del folklore ebraico, presente in un corridoio del Sejm, una delle due camere del parlamento, in occasione dell’Hanukkah.

La protesta contro l’Hannukkah

Il politico si chiama Grzegorz Braun. Monarchico e tradizionalista cattolico, è il leader del partito Confederazione per la Corona Polacca, confluito a sua volta nella coalizione elettorale fortemente improntata a destra Confederazione Libertà e Indipendenza. Il suo gesto è salito rapidamente agli onori della cronaca, con numerosi video che hanno fatto il giro del web. Chissà se Braun non abbia attinto al repertorio di forme di protesta scandalistiche e provocatorie di quando, da studente universitario, faceva parte del movimento Alternativa Arancione. Quest’ultimo era un gruppo di dissidenti anticomunisti contro il regime Jaruzelski, il quale esprimeva il proprio dissenso in maniera spesso non convenzionale, ad esempio tramite forme d’arte demenziale il cui obiettivo era far deridere la polizia in caso di arresto.

La spiegazione di Braun

Braun ha poi spiegato così la sua posizione e il suo gesto dalla tribuna parlamentare: “Non può esserci posto per atti di culto talmudico razzista, tribale e selvaggio nel Sejm nel territorio della Repubblica di Polonia. Lei non è a conoscenza del messaggio e del contenuto di questo atto innocentemente chiamato Hanukkah. Io mi sto limitando a ripristinare la situazione, la normalità e l’equilibrio, ponendo fine agli atti di trionfalismo satanico, talmudico e razzista, perché questo è il messaggio di queste festività”. Durissimo invece il rimprovero del presidente del Sejm, Szymon Holownia, che ha fatto espellere dall’aula Braun e commentato l’accaduto in questo modo: “Esprimo il mio rammarico per il gesto di intolleranza che non dovrebbe mai avvenire e che condanno profondamente”. Per poi interrompere la seduta parlamentare. Ora Braun, secondo quanto riferito dallo stesso Szymon, rischia una denuncia alla polizia e una sanzione.

Michele Iozzino