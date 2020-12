Perugia, 14 dic – Alla fine ha rassegnato le dimissioni Giuliana Grego Bolli, la rettrice dell’Università per stranieri di Perugia. Era stata sospesa per otto mesi dall’esercizio del pubblico ufficio per l’indagine sull’esame farsa del calciatore della Juventus Luis Suarez. Una decisione già annunciata lo scorso 7 dicembre, per le “gravi condizioni in cui è precipitato l’ateneo“, come riporta il ministro dell’Università Gaetano Manfredi.

La rettrice si è dimessa senza aspettare l’esito del ricorso al Tribunale del riesame

“E’ una decisione che ho preso da poche ore, con profondo rammarico e personale sofferenza”, afferma la rettrice. “Le mie dimissioni di oggi – chiarisce in una lettera al ministro Manfredi – vengono anticipate rispetto a quanto a già comunicato il 7 dicembre, quando la informavo di voler attendere l’esito del ricorso al Tribunale del riesame, e dimettermi nel caso di conferma della sospensione dalla funzione di rettore”.

La Grego Bolli lascia anche l’Università, ha maturato la pensione

La rettrice spiega: “La ragione della mia scelta è dettata dalla constatazione della grave crisi nella quale è precipitato negli ultimi giorni l’Ateneo e dalla conseguente urgenza di porvi immediato rimedio”. Pertanto “senza attendere quel mese di tempo (mi dicono i miei avvocati) necessario ad avere l’esito del mio ricorso. Un mese di attesa sarebbe un tempo troppo lungo, non compatibile con la necessità di un pronto soccorso per il mio Ateneo oggi”. La Grego Bolli lascia non solo il suo incarico al vertice dell’Università per stranieri di Perugia ma anche lo stesso Ateneo. Ha infatti comunicato le sue dimissioni da dipendente perché ha raggiunto i limiti contributivi dall’inizio di marzo dell’anno prossimo.

Si è dimesso anche il prof che ha “esaminato” Suarez

Il 29 ottobre scorso ha dato le dimissioni anche il professor Lorenzo Rocca, esaminatore di Suarez. Decisione, spiega l’Ansa, formalizzata prima della misura cautelare del gip, disposta all’inizio del mese e ora revocata, con la quale era stato sospeso dal pubblico ufficio per otto mesi. Le dimissioni di Rocca saranno esecutive dall’inizio di gennaio ma il docente non opera più nell’Ateneo da inizio da ottobre.

Come è noto, un altro indagato è il direttore dell’area tecnica della Juventus, Fabio Paratici. Per il caso Suarez infatti avrebbe chiesto aiuto al ministro Pd delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sua amica di infanzia. Il club bianconero, dal canto suo, a quanto pare avrebbe mollato il giocatore perché informato dell’inchiesta.

Ludovica Colli