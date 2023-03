Roma, 6 mar – Il governo cede sull’immigrazione? La domanda non può che ricevere risposta positiva, almeno per il momento. Nessuno di noi legge il futuro, ma le ultime dichiarazioni di Antonio Tajani non lasciano intravedere nulla di buono.

Per Tajani bisogna “aprire a decine di migliaia di regolari”

Che il governo stia cedendo sull’immigrazione ce lo suggeriscono – oltre a una politica di presunto contrasto finora fallimentare – le ultime parole del ministro degli Esteri, riportate dall’Ansa: “Dobbiamo favorire l’immigrazione regolare. Possiamo portare decine di migliaia di immigrati regolari in Italia, formati nei loro Paesi, perché le nostre aziende ne hanno bisogno”. La solita scusa del “bisogno”, pronta e confezionata, come un governo del Pd qualsiasi. Senza pensare minimamente ad offrire condizioni di lavoro migliori, senza riflettere neanche per un istante all’idea di promuovere culturalmente certi impieghi verso gli autoctoni. Niente di niente e via, verso la soluzione più rapida, benché assolutamente non indolore: offrire lavoro a decine di migliaia di immigrati invece che agli italiani. Se si pensa che altri esponenti dell’esecutivo avevano espresso dichiarazioni con numeri ancora più elevati c’è da rabbrividire.

Il governo cede all’immigrazione?

Le dichiarazioni di Tajani fanno il paio con quelle del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida proferite alcuni giorni fa. Il ministro aveva parlato esplicitamente di “500mila posti di lavoro pronti” per l’immigrazione legale. “Quella che a noi piace”, aveva poi soggiunto. Dunque, l’approccio dell’esecutivo sul tema sembra sempre più lontano da un approccio realmente volto anche semplicemente ad affrontarlo, senza tirare neanche in ballo una possibile risoluzione. Dunque l’onere della prova non può che essere ribaltato: il governo sta cedendo all’immigrazione fino a dimostrazione contraria. La quale continuiamo a sperare arrivi presto.

Alberto Celletti