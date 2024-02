Trattori a Roma, la protesta “si divide ma si allarga”: nascono nuovi movimenti

Roma, 15 feb – La protesta dei trattori arriva a Roma, stavolta non solo con la “sfilata” sul raccordo a cui si è assistito la scorsa settimana ma con un’incursione nel centro città, al Circo Massimo, prevista per oggi.

Trattori a Roma, il Circo Massimo si prepara

Secondo Tgcom24 ieri Danilo Calvani, leader dei Cra (Comitati riuniti agricoli) scommette su una “prova di forza” nella città, nello specifico sui trattori che arriveranno a Roma nel pieno del Circo Massimo. Calvani, già in passato leader dei cosiddetti “Forconi”, punta dritto su una partecipazione che sarà molto alta: circa 20mila persone, secondo le stime. Si chiederanno in modo diretto le dimissioni di Francesco Lollobrigida da ministro dell’Agricoltura. Dieci trattori sono in viaggio da Cecchina, scortati dalla polizia.

La protesta si divide e paradossalmente si allarga: ecco perché

Non ci sarà Salvatore Fais di Riscatto agricolo, come preannunciato, intimorito dalle infiltrazioni di eventuali attori violenti: gli agricoltori non hanno nessuna voglia di essere demonizzati dal solito circo mediatico oppressivo, di conseguenza vanno con i piedi di piombo. Nonostante la spaccatura, però, la protesta va avanti su più direttrici. Fais, infatti, porrà il suo presidio sulla via Nomentana, non rinunciando quindi a una forma di partecipazione in senso assoluto. Inoltre è da segnalare la nascita di un nuovo movimento di agricoltori in protesta: si chiama “Agricoltori federati”, il portavoce è Roberto Rosati e la provenienza è ampia: giungono da ben dodici regioni italiane. Insomma, la protesta – almeno per ora – cambia e si “sparcellizza” ma in un certo senso diffonde ancora di più la sua portata.

Alberto Celletti