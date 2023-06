Roma 13 giu – Marco Travaglio attacca anche il cadavere di Silvio Berlusconi. Per meglio dire, lo insulta direttamente e senza troppi scrupoli. Il giornalista, che al Cavaliere deve praticamente tutto il suo successo, si è reso protagonista dell’ennesima uscita dallo stile carente.

Travaglio su Berlusconi: “Un porco diventato bello”



La trasmissione, manco a dirlo, è Otto e mezzo di Lilli Gruber. Si parla ovviamente dello scomparso più discusso degli ultimi decenni. Travaglio, interpellato dalla conduttrice, parla di Berlusconi alla sua maniera, cruda, cinica e decisamente fuori posto. Il discorso inizia con una premessa: “Quando muore una persona si fanno le condoglianze ai parenti dato che non ci si può mettere a dire cose positive, si aspettano i funerali, purtroppo i social e la televisione si mangiano tutti”. Poi l’attacco: “Oggi abbiamo assistito a una giornata imbarazzante di beatificazione che ha tralasciato la realtà. Non si può dire il contrario di quello che si diceva quando era vivo. Berlusconi come diceva Montanelli ha incarnato al meglio il peggio degli italiani. Porco è diventato bello, ha esaltato l’evasione fiscale e ha screditato il buon nome della destra civile”.

Citare Montanelli a caso (strumentalizzandolo)

Quella breve collaborazione con Indro Montanelli è sempre stata sfruttata da Travaglio, sin dai tempi dell’ospitata a Satyricon di Daniele Luttazzi, per auto-proclamarsi osservatore neutrale di Berlusconi. Così, lo cita anche in questo caso, per rafforzare ancora una volta la sua presunta provenienza “di destra”. In questo caso, per dimostrare ancora una volta la mancanza di rispetto perfino di fronte alla morte. Di un personaggio a cui, tra l’altro, deve praticamente tutto il suo successo.

Alberto Celletti