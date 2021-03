Roma, 6 mar – Twitter ha bloccato gli account di Forza Nuova e del leader del partito Roberto Fiore, come quello del suo vice, Giuseppe Provenzale, per aver violato le regole della piattaforma. Già nel 2019 erano state bloccate le pagine Facebook e Instagram del partito. La censura è scattata per una generica “violazione delle regole” previste dalla piattaforma per i suoi utenti.

Twitter sospende i profili di Forza Nuova, del leader Fiore e del vice Provenzale

“Stamattina, senza alcuna motivazione, Twitter ha sospeso oltre al mio profilo con più di 19mila follower, quelli di Forza Nuova nazionale e, insieme ad alcuni account locali, quello del vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzale“, afferma Fiore. ‘Dopo il bavaglio di Zuckerberg – prosegue – anche quello del suo ‘gemello’ Jack Dorsey colpisce l’opposizione e i suoi canali di propaganda e controinformazione. Questo accade in tempi di pax Covid, in un contesto in cui, quello di Twitter, anche al Presidente americano uscente è stato impedito di comunicare. Si tratta dell’ennesimo atto repressivo che il sistema del pensiero unico politicamente iper corretto mette in atto contro di noi“. Tuttavia gli account regionali e locali di Forza Nuova risultano ancora attivi.

Nel 2019 oscurate le pagine Facebook e Instagram

Per Forza Nuova, di recente confluita in Italia Libera, si tratta del secondo stop sui social nel giro di due anni. Il 9 settembre 2019 infatti le pagine Facebook e Instagram del partito fondato nel 1997 furono oscurate. I responsabili delle due piattaforme social giustificarono la censura spiegando che “le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non possono trovare posto”. Il leader Fiore dal canto suo accusò Mark Zuckerberg di voler “impedire che ci fosse opposizione al governo di estrema sinistra e a Bruxelles”. Tuttavia il tribunale di Roma respinse il ricorso presentato da Forza Nuova affermando che la sospensione era legittima.

Ludovica Colli