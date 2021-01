Washington, 14 gen – Il leggio della presidente della Camera Usa Nancy Pelosi è tornato al suo posto a Capitol Hill. Per lo smacco subito la Pelosi probabilmente non ci dormiva la notte: aveva fatto il giro del mondo, diventando uno dei simboli dell’occupazione di Capitol Hill, l’immagine del sorridente sostenitore di Trump che si dirigeva verso l’uscita del Congresso con il leggio della speaker della Camera sotto il braccio. Alzi la mano chi non ha riso di gusto osservando quella fotografia.

Arrestato il ladro di podi

Il ladro era stato rapidamente identificato grazie alla famosa foto diventata immediatamente virale sui social: il suo nome è Adam Christian Johnson, residente a Parrish, in Florida. Per Johnson si sono aperte le porte del carcere della contea di Pinellas. Le accuse sono di violazione di domicilio illegale, condotta violenta in Campidoglio e furto. L’uomo si occupa della cura dei suoi cinque figli mentre la moglie lavora come medico, non risulta affiliato ad alcun partito politico o movimento «estremista» e risulta iscritto alle liste elettorali per tutte le ultime elezioni presidenziali. Johnson è il 53esimo arrestato dopo i fatti di Capitol Hill.

Il leggio della Pelosi venduto su eBay?