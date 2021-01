Roma, 14 gen – Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco presso il Centro cardio toracico, ospedale specializzato del Principato. Il leader di Forza Italia si trovata a Valbonne, cittadina vicino a Nizza dove ha trascorso buona parte del lockdown e dove la figlia Marina ha una villa. Stando a quanto appreso dall’Ansa, Berlusconi sarebbe stato ricoverato per esami di routine e dovrebbe tornare a casa tra qualche giorno.

A decidere il suo ricovero è stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, a causa di “un problema cardiaco aritmologico”. Zangrillo ha spiegato che lunedì si è recato “d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia”.

Berlusconi ricoverato anche a settembre

Lo scorso 3 settembre Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele di Milano per un lieve aggravamento dovuto al contagio da coronavirus. L’ex Cavaliere era risultato positivo al tampone il 2 settembre. Il leader di Forza Italia venne poi dimesso dall’ospedale dieci giorni dopo il ricovero, dopo che le sue condizioni erano nettamente migliorate.

Alessandro Della Guglia