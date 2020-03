Caserta, 31 mar – Prima ha strappato il tricolore dal monumento del milite ignoto, poi l’ha calpestata. Non pago di questo, ha aggredito con ferocia i carabinieri che tentavano di arrestarlo. L’indegno episodio ha avuto luogo nel comune di Casapesenna, in provincia di Caserta. I fatti si sono svolti durante la mattinata di ieri, lunedì 30 marzo, tra piazza Agostino Petrillo e via Alcide De Gasperi. Come riferito dalla stampa locale, il protagonista in negativo della vicenda sarebbe un africano proveniente dalla Spagna.

L’immigrato, giunto davanti al monumento del Milite ignoto, ha prima afferrato la bandiera, strappandola dalla sua sede, per poi gettarla a terra e calpestarla. Il gesto ha attirato l’attenzione di un residente del luogo che si è avvicinato allo straniero per redarguirlo. Ma l’iniziativa dell’italiano non ha fatto altro che scatenare nell’africano una violenta reazione; l’immigrato si è scagliato contro la sua vittima aggredendola fisicamente. A nulla è valso l’intervento di alcuni uomini della Protezione civile, che si trovavano sul posto per puro caso: l’immigrato ha aggredito anche loro, con una ferocia incredibile.