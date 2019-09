Genova, 6 set – “Violenza sessuale di gruppo“. Ciro Grillo, figlio 19enne di Beppe Grillo, è indagato insieme a tre amici per un rapporto denunciato come “non consenziente” da una ragazza svedese, modella 20enne. La violenza, riporta la Stampa, sarebbe accaduta lo scorso 16 luglio nella villa sarda del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, a Porto Cervo, dopo una notte insieme in discoteca. “Secondo ciò che racconta lei, modella di origini scandinave, vent’anni ancora da compiere, si sarebbe trattato di uno stupro, forse avvenuto al termine di una notte di eccessi alcolici”. Grillo Junior e tre amici genovesi sono stati interrogati per ore dal magistrato Laura Bassani, pubblico ministero della Procura di Tempio Pausania.

C’è il video integrale del rapporto

Nel giorni scorsi i carabinieri li hanno perquisiti, sequestrando i cellulari alla ricerca di messaggi e video che potessero confermare la versione della ragazza. Da un filmato, recuperato in uno dei cellulari, “emergerebbero una ripresa integrale del rapporto sessuale“, che per la 20enne svedese testimonierebbe la violenza ma che per gli avvocati difensori al contrario sarebbe la prova del rapporto consenziente. “I giovani – tutti figli di imprenditori, medici e professionisti della Genova bene – si sono difesi negando ogni addebito – riporta il quotidiano torinese – E i legali hanno messo in luce alcune debolezze del racconto fornito dalla ragazza alle forze dell’ordine. Tre su tutte: il ritardo della denuncia, presentata dalla modella al suo ritorno a Milano, una decina di giorni dopo i fatti; la continuazione della vacanza per un’altra settimana e la pubblicazione di foto del viaggio sui social network, anche dopo che si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale”.





