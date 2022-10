Roma, 22 ott – Anche Vox si congratula con l’alleata Giorgia Meloni, come riporta l’Ansa. Sulla falsariga delle reazioni francesi e ungheresi, il partito spagnolo ha espresso le sue felicitazioni.

Vox: “Complimenti a Giorgia Meloni”



Sul Twitter di Jorge Buxadé, vicepresidente di Vox, si legge: “Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a Primo Ministro d’Italia”. Gli alleati di FdI dunque si esprimono, dopo che tra la terra iberica e il nuovo presidente c’erano già stati contatti successivi all’esito del voto. Il messaggio prosegue così: “Proprio nel giorno in cui tutto il mondo celebra San Giovanni Paolo II, uno degli uomini che fin da giovane ha segnato la sua vita e la sua vocazione politica, al servizio della sua Nazione. In bocca al lupo, amica!”.

Dagli Usa le felicitazioni che “tengono il punto”: “Italia alleata vitale”

Per carità, non che sia una sorpresa, e certamente il presidente americano Joe Biden non avrebbe necessitato neanche di sprecarsi a sottolinearlo. Ma le felicitazioni per il nuovo presidente del Consiglio italiano provenienti dagli Usa ci tengono a ricordare lo status quo e la gabbia in cui l’Italia si trova insieme a tutte le altre nazioni europee. Secondo quanto riporta il Giornale, Biden si aspetta che Usa e Italia si muovano congiuntamente per “continuare a promuovere il nostro sostegno all’Ucraina, ritenendo la Russia responsabile della sua aggressione”, e in definitiva per “garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici” per “costruire una crescita economica sostenibile”.

Alberto Celletti