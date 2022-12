Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr: con tutti questi social siamo connessi 24 ore su 24 e virtualmente in contatto con centinaia di persone, eppure mai come oggi la solitudine e l’alienazione si stanno impadronendo della vita di giovani e meno giovani – almeno stando ai risultati di un nuovo studio lanciato da Forbes e Nbt. Secondo le ultime statistiche, infatti, i millennial che si sentono soli sempre o spesso sono il 30%, contro il 20% della generation X (i nati tra gli anni Sessanta e Ottanta), ed il 15% dei baby boomer (i nati tra la metà degli anni Quaranta ed i primi anni Sessanta). Altri dati raccolti da YouGov confermano la tendenza: il numero di millennial che confessano di non avere nessun amico, o almeno un amico intimo o un migliore amico, è rispettivamente al 22%, 27% e 30%. Un fenomeno, questo, in netto aumento rispetto alle passate generazioni. Addirittura il 25% dei millennial sostiene di non avere nemmeno conoscenti…

Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2019

Ed è proprio la ricerca di Forbes a collegare l’aumento della solitudine e la conseguente atomizzazione della società all’utilizzo di internet e dei social network. Sempre citando studi statistici (Royal society of public health), al maggiore utilizzo dei suddetti strumenti corrisponde un incremento del 70% delle nevrosi legate ad ansia e depressione. Lo scollamento tra l’universo virtuale e quello reale diventa sempre più inaccettabile. I citati studi non evocano la superficialità e la vacuità dei social network, non-luoghi fittizi in cui solo la «verità» ritoccata di un selfie o l’idiozia di un meme diventano unico linguaggio condivisibile. Ed è così che le foto di sushi e tartare sostituiscono gli inviti domestici, così come i video in diretta cancellano la mera ipotesi di incontro.

L’altra faccia della medaglia social

Ma quello che più rimproveriamo al web è di aver ridotto e annichilito la nostra capacità espressiva, il riserbo, e perché no, l’etichetta, ovvero quella serie di regole e codici che permetteva a noi europei di vivere in società, di interagire con buonsenso, pudore, delicatezza. Lo scollamento tra il «dire» su Internet e il «fare» nel reale ci dovrebbe dare la misura della corruzione dei costumi moderni. Chi si presenterebbe ad un primo appuntamento galante con il classico impermeabile dell’esibizionista per mostrare le sue parti intime? Nella realtà crediamo nessuno o pochi marginali schizoidi, ma in una chat privata quanti episodi simili si verificano?

Solitudine, ansia, depressione, in molti casi sono espressioni di un egoismo che potrebbe essere curato o alleviato con il dono di sé, la condivisione, una casa aperta ad ospiti e amici al posto di un profilo Facebook «aperto», il cameratismo e il senso di fratellanza di cui tanto si parla ma meno spesso si vive nel quotidiano; il viaggio come veicolo per approfondire la conoscenza di luoghi e persone, così come ci esortava Dominique Venner, lasciando da parte almeno per un po’ quel mondo tossico fatto di like e auto compiacimento (o commiserazione). Scopriremo che non abbiamo poi bisogno delle story per sentire, osservare, vivere. I veri incontri, gli scambi, i dialoghi costruiscono legami inscindibili che ci permetteranno di essere parte di un tutto, di quella comunità ideale a cui tanto aspiriamo, e allora sì potremo influenzare gli altri e spingerli un po’ più in alto.

Chiara Del Fiacco