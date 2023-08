Connected TV: Gianpio Gravina illustra l’evoluzione del settore

La Connected TV (CTV) è una forma di televisione che si basa sull’accesso a contenuti video tramite Internet. Questa tecnologia consente agli spettatori di guardare programmi televisivi e contenuti multimediali in streaming attraverso dispositivi connessi, come smart TV, console di gioco, dispositivi di streaming (come Roku, Amazon Fire TV e Apple TV) e persino dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Con l’aiuto di Gianpio Gravina, Founder dell’azienda digitale milanese Publicom, cercheremo di sapere qualcosa di pià sull’evoluzione della CTV, sui suoi benefici e sulle sfide che si presentano per gli attori del settore.

L’evoluzione della CTV

Negli ultimi anni, spiega Gravina, la Connected TV ha sperimentato una crescita esponenziale, ridefinendo la fruizione dei contenuti televisivi e la pubblicità. La crescente adozione della banda larga, insieme alla maggiore penetrazione dei dispositivi connessi, ha contribuito alla popolarità della CTV. Alcuni fattori chiave che hanno contribuito alla sua evoluzione includono:

libertà di scelta dei contenuti: a differenza della televisione tradizionale, dove gli spettatori sono limitati dai palinsesti, la CTV offre una vasta gamma di contenuti on-demand provenienti da diverse piattaforme di streaming. Questo ha dato agli utenti la libertà di scegliere cosa e quando guardare, dando luogo a una maggiore personalizzazione dell'esperienza televisiva.

Pubblicità indirizzata: la natura basata su Internet della CTV ha aperto nuove opportunità per la pubblicità mirata. Grazie alla raccolta di dati sugli spettatori, gli inserzionisti possono indirizzare annunci specifici e rilevanti al loro pubblico di riferimento, migliorando l'efficacia delle campagne pubblicitarie.

Migliore coinvolgimento degli spettatori: la CTV offre un'interattività e un coinvolgimento che la televisione tradizionale non può dare. Gli spettatori possono partecipare a sondaggi, giochi e altre attività che aumentano l'interazione con i contenuti e gli annunci.

Esperienza senza interruzioni: a differenza della televisione via cavo o satellitare, la CTV è spesso priva di annunci invasivi e fastidiosi. Gli utenti possono godersi i contenuti con meno interruzioni pubblicitarie, rendendo l'esperienza complessiva più piacevole.

Benefici della CTV per gli inserzionisti

La CTV ha aperto nuove opportunità per gli inserzionisti che desiderano raggiungere il loro pubblico target in modo più efficace e mirato. Alcuni dei principali benefici pubblicitari includono:

Targeting di pubblico più preciso: grazie alla raccolta di dati demografici, comportamentali e di visione, gli inserzionisti possono raggiungere esattamente il loro pubblico di riferimento, ottimizzando così la spesa pubblicitaria e massimizzando il ritorno sull'investimento.

Misurabilità e analisi avanzata: a differenza della pubblicità tradizionale, la CTV offre una misurabilità e un'analisi avanzata dei dati. Gli inserzionisti possono ottenere informazioni dettagliate sull'efficacia delle loro campagne, consentendo loro di apportare regolazioni e migliorare le prestazioni.

Crescente popolarità tra gli spettatori: la CTV sta guadagnando popolarità tra un pubblico sempre più vasto, incluso il segmento chiave dei millennial e della generazione Z. Questo rende la piattaforma un canale pubblicitario attraente per raggiungere le nuove generazioni di consumatori.

Esperienza pubblicitaria positiva: poiché gli annunci sulla CTV sono generalmente più mirati e meno invasivi, gli spettatori potrebbero percepire la pubblicità in modo più positivo rispetto agli annunci tradizionali.

Sfide e ostacoli

Nonostante i numerosi benefici che può offrire, la Connected TV si trova ancora di fronte a diverse sfide che richiedono attenzione e soluzioni innovative. Gravina segnala in particolare: